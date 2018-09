Sinsheim-Weiler. (rnz) Ein riesiger Saal umgibt den Bergfried, südlich davon womöglich sogar ein zweiter Turm, der bewohnt ist: Die Burg Steinsberg hat im Mittelalter wahrscheinlich völlig anders ausgesehen als heute. So lauten die Erkenntnisse der neuesten Untersuchung des Landesamts für Denkmalpflege auf dem Areal. Sie wurden jetzt bei einem Rundgang vorgestellt und sollen in einer Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Die Baugeschichte der Burg Steinsberg wird mehr und mehr entschlüsselt. Seit über zehn Jahren von der archivalischen Geschichte und den baulichen Überresten auf dem Steinsberg fasziniert sind zwei Denkmalpfleger: Dr. Ludwig H. Hildebrandt aus Wiesloch und der Heilbronner Nicolai Knauer. Seit dem Jahr 2014 haben die beiden Historiker den offiziellen Auftrag des Landesamts für Denkmalpflege, die Sanierungen am Kompass des Kraichgaus zu dokumentieren; seit vergangenem Jahr unterstützt die Stadt Sinsheim die Recherchen auch finanziell.

Anhand von Funden und Erkenntnissen sprechen Hildebrandt und Knauer von fünf Bauphasen: Etwa in den Jahren 1105 bis 1185 hinterließ das Geschlecht der Werinharde Spuren auf dem Steinsberg; ab circa 1185 bis 1310 waren es die Herren von Oettingen, ab 1310 bis 1517 war die Burg kurpfälzisch. Die meiste Zeit - von 1517 bis 1973 - war die Burg im Besitz der Familie von Venningen. 1973 kaufte die Stadt Sinsheim die Burg; eine vorerst letzte umfangreiche Sanierung in Millionenhöhe erfolgte dieses Frühjahr.

"Absolute Fachleute waren am Werk", sind sich Hildebrandt und Knauer über die diversen Baumeister einig. Der Bergfried aus der zweiten Bauphase mit dem exakt achteckigen Grundriss und seinen eindrucksvollen Dimensionen, "vor allem aber mit den einzigartigen Steinbalkendecken", kennzeichne die Burg Steinsberg als Bauwerk ersten Ranges.

Einige der spektakulärsten Entdeckungen auf dem Anwesen traten dann eher unbeabsichtigt, quasi als Beiwerk der jüngsten Sanierung, zutage: Als bei der Neuverlegung von Stromkabeln im inneren Zwinger die Ringmauer aus der Zeit der Salier angeschnitten wurde, fand man ein bislang unentdecktes zweischaliges Quadermauerwerk mit gemauertem Kern. Eine Entdeckung, welche die beiden Forscher als "vermutlich unvergleichbar herrlich" beschreiben: Es handelt sich um den für Weiler so typischen Basalt. An die Mauern anschließend wurde - vermutlich in einer späteren Teil-Bauphase nach einem Brand um 1130 - ein monumentaler Bau aus Großquadern errichtet. Bei diesem könne es sich "vermutlich um einen Saalbau" handeln. Nach der Schleifung der Burg im Krieg von 1234/1235 nutzte man das alte Mauerwerk als Fundament für die heutige Ringmauer. Es gelang Hildebrandt und Knauer außerdem, ein Fundament in der südlichen Ringmauer endgültig als Rest eines Wohnturms zu identifizieren, wie er typisch für die Burgen der Salierzeit ist.

"Völlig unerwartet" sei das Auftauchen eines Kellergewölbes im Bereich des Wohnturms gewesen. Ob es einen Zusammenhang beider Funde gibt, "könnten nur weitere Grabungen ergeben", sagen die Historiker. Untersuchungen des verwendeten Mörtels hätten allerdings ergeben, dass dieser "eine betonartige Konsistenz" aufweise und "mit organischem und vulkanischem Material" angereichet wurde. Der Steinsberg ist ein erloschener Vulkankegel. Die Festigkeit des Mörtels war dadurch höher als bei jenem an vergleichbaren Bauten in der Umgebung. Kurios außerdem: Rund 150 Scherben eines frühen Kachelofens vom Typ Tannenberg tauchten auf, "aber auch Schmuck und Bruchstücke, aus denen sich ein Signalhorn rekonstruieren lässt". Die sorgfältige Untersuchung der Steinmetzzeichen, vor allem denen des Bergfrieds, förderte unterschiedliche Symbole wie ein Kreuz, ein "W" oder ein "Z" zutage. Die Einordnung der Funde und Erkenntnisse in den historischen Kontext ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit von Ludwig Hildebrandt und Nicolai Knauer. Der Abgleich mit Urkunden sowie der Austausch mit dem Landesdenkmalamt ergebe "ein faszinierendes Gesamtbild" und dürfte die Steinsberg-Erforscher noch eine Weile beschäftigen.

Wohl endgültig geklärt ist die Bedeutung des Kellerloches unter dem Bergfried, um das sich einige Legenden ranken: "Es handelt sich nicht um ein Verlies, sondern um eine Zisterne." Besucher der Burg können die mit Glas abgedeckte Stelle seit Ende der Sanierungsarbeiten einsehen.

Seit geraumer Zeit hieß es, Hildebrandt und Knauer hätten "überraschende und sensationelle Ergebnisse und Erkenntnisse" gewinnen können. Oberbürgermeister Jörg Albrecht und Baudezernent Tobias Schutz sprechen von der Hausburg als "schlichtweg die zentrale Burg im Kraichgau". Von Seiten der Stadt Sinsheim plane man nun eine permanente Ausstellung der Funde, "am liebsten zum Auftakt der Heimattage 2020".