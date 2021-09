Von Christiane Barth und Tim Kegel

Sinsheim. Die Sonne geht langsam hinter dem Becken unter, am Sprungturm ist Ruhe eingekehrt, ein einsamer Schwimmer reizt den Spätsommertag bis zum letzten Kraulzug aus. Im zweiten widrigen Jahr infolge ist die kurze Freibadsaison am Sonntag in Sinsheim zu Ende gegangen. Die Bilanz ist durchwachsen.

Die vergangenen Tage haben noch einmal Sonne beschert. Freibadgänger, darunter viele Stammgäste, nahmen Abschied von einer Saison, die von Schwierigkeiten geprägt war – angefangen von umfangreichen, nicht immer nachvollziehbaren Corona-Vorgaben der Landesregierung bis zum kühlen und nassen Sommer. Trotzdem zeigt man sich bei den Stadtwerken zufrieden. Werkleiter Andreas Uhler sagt: "Unter den negativen Vorzeichen war es richtig gut."

Froh sei man gewesen, dass "die Mechanismen gegriffen" hätten, dass man das Freibad habe offenhalten können und dass dann auch Gäste gekommen seien. Im Vergleich zum vergangenen Jahr seien die Regularien lockerer gewesen. Uhler sagt, man könne durchaus davon ausgehen, dass in der kommenden Saison ein weiterer Schritt in Richtung des altbekannten Betriebs gegangen werden könnte.

Trotz des aufwendigen und gerade von älteren Besuchern kritisierten Online-Anmeldeverfahrens kurz nach der Eröffnung, der Einbahnregelung im Becken, der begrenzten Öffnungszeiten und eines Hygienekonzepts, das zu phasenweisen Schließungen während des Betriebs führte, habe man am Ende rund 1000 Besucher mehr gezählt als im Jahr 2020. Mitte Juni habe es "starke Tage" gegeben, sagt Uhler – stark bedeutet hier etwa 1600 Badegäste. Zum Vergleich: In Zeiten vor der Sorge vor einer Ansteckung mit dem Sars-CoV 2-Virus wurden bei gutem Besuch zwischen 4000 und 5000 Besucher gezählt – oft an mehreren Tagen in Folge, teils über Wochen.

Davon war dieses Jahr weit entfernt – aus Wettergründen, vor allem aber weil Auflagen solche Gästezahlen nicht zuließen, und dies trotz des Betriebs unter freiem Himmel: Immerhin 40.000 Besucher waren diese Saison im Bad. Zwischen 120.000 und 150.000 Gäste kommen in normalen Jahren, im "Rekordsommer" 2003 wurden sogar 224.000 Badelustige gezählt.

Durchaus stark begonnen habe die aktuelle Saison laut Uhler am 21. Mai. Eine große Freude aufs Schwimmen sei zu spüren gewesen. "Der Grundtenor war große Dankbarkeit, dass man was tun konnte – wenn auch eingeschränkt in alle Richtungen."

Ein Lied von den Einschränkungen singen können Stammgäste wie Manuela Katsch, die jeden Tag im Freibad war und die Einrichtung seit vielen Jahren besucht. Ihr und ihren Mitschwimmern sei vor allem "das Fehlen der Warmwasserduschen" aufgefallen. Außerdem habe die Beckentemperatur 23 anstelle der gewohnten 24 Grad Celsius betragen, sagt Katsch. Langstreckenschwimmer, die "oft eine Stunde und länger" im Bad aushalten, seien "ausgekühlt" aus dem Becken gestiegen und hätten daher die in diesem Jahr geschlossenen Umkleiden umso stärker vermisst. Sinsheim, schildert Katsch ihre Eindrücke, sei "weit und breit das einzige Freibad", in dem Duschen und Umkleiden derartig erschwert gewesen sei. Auch "häufige personelle Wechsel" an der Kasse sowie beim Bäderbetrieb seien ihr in dieser Saison aufgefallen.

"Auch wir hätten uns manches anders gewünscht", räumt der Stadtwerkeleiter ein; die Flexibilität habe unter der "Akrobatik mit einem umfangreichen Corona-Regelwerk" gelitten. Die Voranmeldungen seien "eine riesengroße Hürde" gewesen, doch habe man versucht, das Verfahren so einfach wie möglich zu gestalten und Eingangszeit-Slots und Zeitfenster eingerichtet, um Schlangestehen vor der Kasse zu vermeiden. Zu einem unbeschwerten Sommergefühl habe dies nun einmal nicht beigetragen. Ebenso wenig das fehlende Kletternetz im Wasser, das nicht mit der Abstandsregelung vereinbar gewesen sei, und ähnliche Details. "Es sind oft die Kleinigkeiten, die ein Freibad aber eben ausmachen", sagt Uhler. Beim Thema Duschen hätten die Platzverhältnisse "und die Einhausungen" der Räumlichkeiten eine Rolle gespielt.

Das Defizit des Bads dürfte in diesem Jahr bei rund einer Million Euro liegen. Zwar habe man laut Uhler "noch keinen Strich darunter gezogen", aber man kalkuliere mit einer "weiteren Verschlechterung von etwa 150.000 Euro". Dies trotz einer Erhöhung der Eintrittspreise von im Durchschnitt 50 Prozent und dem Verzicht auf die Ausgabe von Dauer- oder Jahreskarten.

"Wir haben alle die Hoffnung, dass die nächste Saison eine normale wird", übt sich Uhler in Optimismus. Dennoch bleibe es wichtig, für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Die Bediensteten der Stadtwerke bereiteten sich auf eine normale Saison vor, seien aber "inzwischen im Corona-Management auch erfahren". Geöffnet werden soll das Bad im Jahr 2022 voraussichtlich wie gewohnt am 1. Mai.

Fast im Stillen endete mit der Freibadsaison am Sonntag auch eine Ära innerhalb des Bads – die von Frank Olnhausen, zuletzt Pächter des Freibad-Bistros "H20" und zuvor knapp 14 Jahre Betreiber des alten Freibad-Kiosks. Der Bad Rappenauer, der auch Süßwaren-Stände auf Jahrmärkten betreibt, verlässt Sinsheim in eine ungewisse Zukunft: Die Corona-Krise, ließ er bei einem gemeinsamen Grillen im Kreise von Mitarbeitern und einigen Stammgästen durchblicken, habe seinem Betrieb sehr zugesetzt.

Er gehe ohne Groll – "im gegenseitigen Einvernehmen", sagt auch Uhler – und behalte vor allem die Zeit im Kiosk in bester Erinnerung: "Das waren zu 100 Prozent wir", sagt von Olnhausen. Das frisch sanierte Restaurant mit dessen Konzept sei in den Jahren 2018 und 2019 "bestens gelaufen" und habe "viel Potenzial". Unterm Strich räumt er ein, sei er mit dem Bistro jedoch "kaum warm geworden". Der Pachtvertrag wird nun neu ausgeschrieben.