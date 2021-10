Von Tim Kegel und Julian Buchner

Sinsheim-Reihen. Das Ereignis, das am Montagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehren nach sich gezogen hat: Es hätte einfach auch gar nicht stattfinden können – mit dem gleichen Resultat, nur ohne Schaden. Zwar ist ein Brand in einem Keller immer etwas Sinnloses. Doch dieser wirkte in seiner Sinnlosigkeit regelrecht surreal. Passiert ist nichts.

Obwohl? Als die Feuerwehr mit allen Kräften inklusive der großen Drehleiter in den Stadtteil eilte, war man noch von einem brennenden Wäschetrockner ausgegangen. Die Erfahrung lehrt die Einsatzkräfte, dass mit so etwas nicht zu spaßen ist – je nach Lage am Einsatzort steht dann schnell alles in Rauch und Flammen, zumal wenn dergleichen im Keller eines Zweifamilienhauses passiert. Und: Sobald es in Innenräumen von Wohnhäusern brennt, wird nahezu immer das volle Programm gefahren.

Also rückten Feuerwehrkräfte aus Reihen, Steinsfurt und Sinsheim in die Lindenstraße aus. Dort hatten Bewohner des Hauses gegen 15.30 Uhr zähe schwarze Rauchschwaden bemerkt, die aus den Kellerräumen aufstiegen. Die Hausbewohner setzten einen Notruf ab und rannten ins Freie. Verletzt wurde niemand. Weiterhin quoll dicker Rauch aus dem Keller.

Minuten später wurden Hydranten angezapft und Schlauchleitungen verlegt; Rüst- und Transportwagen der Feuerwehr und das mächtige Drehleiterfahrzeug schossen durch den Ort, die Polizei und das Rote Kreuz hinterher. 30 Mann waren versammelt. Atemschutzgeräteträger hängten sich Atemschutzgeräte um. Teile der Bevölkerung lugten mit bangen Blicken, fragten sich, "was dort droben in der Siedlung" los ist.

Die Wahrheit lautet: nicht allzu viel. Als die Flammen aus dem brennenden Haushaltsgerät schlugen, hörte wohl niemand den kleinen Knall und das leise Zischeln. Auch der Rauch war plötzlich nicht mehr ganz so schwarz, wurde sogar weniger. Eine Wasserleitung aus Kunststoff – glücklicherweise über dem Trockner hängend – war geplatzt. Das nun hinausschießende Wasser hatte den brennenden Trockner binnen kürzester Zeit gelöscht. So lautet zumindest ein erster Deutungsversuch.

Diese ganz und gar eigentümliche "Selbstlöschung" – die sicherlich Einzug in die Festschriften künftiger Feuerwehrjubiläen finden dürfte – korrelierte in etwa mit dem Eintreffen der Rettungskräfte: Tatü-tata. "Lediglich Nachlöscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen durchführen" habe man noch müssen. Es entstanden besonders unsinnige 15.000 Euro Schaden. Noch länger wird man in Reihen rätseln, ob so Glück im Unglück aussieht.

Update: Montag, 4. Oktober 2021, 18.22 Uhr