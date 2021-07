Sinsheim/Bad Rappenau. (abc) Für schwerkranke und sterbende Menschen sowie deren Angehörige war und ist die Corona-Pandemie eine besonders schwierige Zeit. Dies galt bislang auch für das Personal des kirchlich-ambulanten Hospizdienstes, das aufgrund der Kontaktbeschränkungen nur sehr eingeschränkt arbeiten konnte. Nun wird mit dem "Trauercafé" gefragtes Hilfsangebot wiederbelebt.

"Einmal pro Monat können sich Betroffene im ,Trauercafé‘ für etwa zwei Stunden treffen und einander stärken", erklärte mit Elke Müller am Samstag eine der Koordinatorinnen an einem Informationsstand neben dem Stadtmuseum. Hierbei helfen ehrenamtliche Kräfte, mit Annebärbel Eisenhuth und Regina Kaiser waren zwei vor Ort. "Das Wichtigste im ,Trauercafé‘ ist der Austausch der Trauernden untereinander, weil das denen gut tut. Dort sind sie offener als in der Normalsituation", erklärte Eisenhuth.

Auch außerhalb des "Trauercafés", das ab dem 7. August bis auf weiteres immer am ersten Samstag des Monats von 15 bis 17 Uhr im Martin-Luther-Haus der evangelischen Kirchengemeinde stattfindet, bietet man Hilfe an: "Zugehörige gehen genau durch den Prozess wie die Person selbst", betonte Müller und verwies auf acht Trauerbegleiter und 22 Hospizmitarbeiter, die für den kirchlich-ambulanten Hospizdienst im Rahmen der Sterbebegleitung tätig sind. Dabei geht es manchmal um profane Dinge: "Manche Angehörigen brauchen Entlastung und würden zum Beispiel gerne einmal am Tag spazieren gehen. Dann macht man einen bestimmten regelmäßigen Turnus aus", beschrieb Müller die Hilfeleistungen der Initiative, die durch Fördergelder und Spenden finanziert werden.

Das Interesse ist da: "Wir sind jetzt seit heute Morgen hier und zufrieden, was an Gesprächen gelaufen ist. Es war wichtig, dass wir uns jetzt heute hier präsentiert haben", betonte die "Trauercafé"-Koordinatorin Regina Kaiser. Nicht nur sie freut sich darauf, jetzt "endlich wieder loslegen" zu können. Der Regelbetrieb ruht seit fast zwei Jahren: "Vor Corona war es schon so, dass wir gespürt haben, dass der Bedarf da ist, dass Leute gern gekommen sind", blickte Kaiser zurück. Damals hätten das Angebot durchschnittlich sechs Personen pro Veranstaltung wahrgenommen.

Das "Trauercafé"-Angebot wurde neuerdings auf Bad Rappenau ausgedehnt. Es findet immer am 1. Sonntag des Monats in den Räumen der evangelischen Sozialstation Bad Rappenau/Bad Wimpfen, Bahnhofstraße 6, um 15 Uhr statt. Besucher müssen bei Ankunft eine Maske tragen, können diese am Platz aber abnehmen. Zudem müssen sie geimpft, genesen oder getestet sein.

Info: kirchlich-ambulanter-hospizdienst.de