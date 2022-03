Gut möglich, dass das OGV-Gelände am Seeweg in Dühren bald zu einem von „1000 Gärten“ wird. Foto: Alexander Becker

Von Alexander Becker

Sinsheim-Dühren. Nach der Beteiligung an dem Bürgerforschungsprojekt "Expedition Erdreich" im vergangenen Jahr haben Holger Brom, Jens-Jochen Roth und Karl-Heinz Schneckenberger das nächste Ziel im Auge. Das Team plant die Teilnahme an einer weiteren, artverwandten Aktion, die sich "1000 Gärten – Das Soja-Experiment" nennt.

Hierfür hat man sich auf dem Clubgelände des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) am Seeweg mit dessen Vorsitzendem Alex Brehm getroffen. Der wurde gebeten, einige Quadratmeter fruchtbaren Kraichgauer Lößboden für das neue Projekt zur Verfügung zu stellen. Aktuell geht die Mitmachaktion "1000 Gärten" in die dritte Runde. Es ist das Ziel des Initiators "Taifun-Tofu" – einem in vielen Bio-Läden und Reformhäusern vertretenen Hersteller aus Freiburg im Breisgau –, Soja-Sorten zu entwickeln, die sich für den Anbau in Deutschland eignen und sich somit unabhängig zu machen von Soja-Importen und globalen Saatgut-Konzernen. Hierzu braucht es allerdings neue, besser an das hiesige Klima angepasste Sorten. "Sojapflanzen lieben Wärme – aber welche Sorten gedeihen in welchen Regionen Deutschlands am besten? Welche Sorten bringen auch bei kühlerem Wetter noch guten Ertrag? Und aus welchen entsteht der beste Tofu?" – diese sind die Fragen, die die Organisatoren von "1000 Gärten" durch das Bürgerprojekt beantwortet wissen wollen.

Gesucht werden 1000 Partner, die einen Garten besitzen und Fläche für den Testanbau von Sojakreuzungen zur Verfügung stellen. "Das können wir schon machen", sagte Brehm, nachdem der SPD-Stadtrat Roth, dessen Ratskollege Schneckenberger von der Grünen-Fraktion und Brohm, der im Berufsleben im städtischen Amt für Flächenentwicklung tätig ist, ihm das Prozedere erklärt hatten. Nun will der Verein um Brehm die Idee voll unterstützen. Brehm schlug hierzu den einen oder anderen Platz innerhalb des weitläufigen Vereinsanwesens vor, auf dem Sojapflanzen in zehn Reihen mit einem halben Meter Abstand zwischen den Reihen gepflanzt werden könnten. Außerdem braucht es von etwa Mitte April bis Mitte Oktober regelmäßig etwas Zeit, um den Versuch betreuen zu können. Die Daten der Beobachtungen werden online übermittelt, genau wie aktuelle Zusatzinformationen während des Projektes. Wer sich beteiligt, bekommt Saatgut von zehn verschiedenen Sojakreuzungen sowie zwei Arten an Blühpflanzen, auf deren Aussaat und Ernte der wesentliche Anteil der Projektarbeit entfällt.

Wichtig sei, dass Teilnehmer nach der Ernte alle reifen Hülsen in getrennten Tüten an die Universität Hohenheim schicken, heißt es auf der Projekthomepage. Auch die Ortsgruppe Neckarbischofsheim der Naturfreunde Deutschlands hat auf deren Gelände ebenfalls eine Testfläche zur Verfügung gestellt.

Die Ergebnisse des vorangegangenen Projektes "Expedition Erdreich" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Bodenanalyse lassen sich auf einer Deutschland-Karte als Pop-up-Fenster abrufen.

Dabei konnten – unter anderem mithilfe eines "Teebeutel-Index" – für sechs regionale Standorte verschiedener landwirtschaftlicher Kulturen Werte wie etwa zur Bodenart, zur Durchwurzelung, zur Zahl der Bodenlebewesen, zum pH-Wert und zur Zersetzungsrate des Bodens ermittelt werden.

Info: www.expedition-erdreich.de und www.1000gaerten.de.