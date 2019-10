Von Tim Kegel

Sinsheim. "Die Jungs, die Jungs, die Jungs" - in den höchsten Tönen gelobt wurden Ralf Helfers, Dzenis Zekovic, Fernando Coelho und Sebastian Rudolf kürzlich im Gemeinderat. Bernd Kippenhan, Leiter des Amts für Infrastruktur nennt sie "die Jungs". Das Quartett bildet den städtischen "Schwarztrupp".

Sie leisteten "fantastische Arbeit" im Asphalt- und Tiefbau, sagt Kippenhan. Vor allem, wenn es darum geht, fachmännische Reparaturen an städtischen Straßen und Wegen kurzfristig, flexibel und schnell zu erledigen, Löcher zu stopfen und auszubessern. Firmen hätten "keine Zeit", die Wartezeiten seien immens, man müsse manche Arbeiten zeit- und kostenintensiv ausschreiben, sagt auch Sinsheims Baudezernent Tobias Schutz, und man erhalte dann oft "erhöhte Angebote oder gar keine". Wenn, ja, wenn da nicht vor etwas über einem Jahr der "Schwarztrupp" eingerichtet worden wäre. Dass die "Jungs" Lkw-Führerscheine hätten und man einige von ihnen von einer namhaften Tiefbaufirma habe abwerben können, sagt Kippenhan augenzwinkernd und durchaus mit gewissem Stolz in der Stimme.

Beim Pflastern vor der Siegessäule in Steinsfurt, am Radweg in Dühren, aber auch beim Zaunbau und im Winterdienst setze man schon auf die verlässlichen Vier. "Löcher, die bleiben, werden hinterher teuer", weiß auch CDU-Sprecher Friedhelm Zoller. Und einige Stadträte würden den Trupp am liebsten personell aufstocken, doch das sei nicht geplant: Ein Ausbau des "Schwarztrupps" mache derzeit wenig Sinn, sagt Schutz, weil es dann schnell weiterer Fahrzeuge und zusätzlicher Mannstärke bedürfe. "Dann sind wir irgendwann ein Tiefbau-Unternehmen", stellt Schutz klar.

Die "Jungs" professionell auszustatten stehe jedoch auf einem anderen Blatt: Der Gemeinderat hat jetzt einem Dreiseiten-Kipper mit Kran-Aufbau zugestimmt, der rund 240.000 Euro kostet. Als Gebrauchtfahrzeug. Der 28-Tonner, ein richtiger Brocken, ist ein Fahrzeug, welches auch der "Schwarztrupp" nutzen soll. Die Aufgaben stiegen, sagt Kippenhan. Dass künftig Abschnitte der Bundesstraße 39 in den städtischen Zuständigkeitsbereich fallen könnten, war immer wieder angeklungen. Derlei Dinge rechtfertigten die Anschaffung.

Gute Gebrauchte will Kippenhan auch bei einer geplanten Maschinen-Offensive anschaffen, auch prüfe man Leasing oder ob - wie bei einem Gabelstapler der Fall - ein Modell aus China ausreiche. Über 700.000 Euro Kosten waren im Gespräch für Anschaffungen vom Klein-Lkw über Rampen-Hänger, Frontmäher und Stapler bis hin zur Kehrmaschine. Deren jetziges Modell habe seit dem Kauf im Jahr 2017 über 3200 Stunden auf dem Buckel und verbrauche "rund 1300 Euro im Monat allein für Besen".

Bevor Reparaturen aufschlagen, sei es an der Zeit, "neu anzuschaffen und den Restwert mitzunehmen", rechnet Kippenhan vor. Zu orangen Fahrzeugen rät er nicht, trotz ihrer Erkennbarkeit. Weiß sei in der Regel das Günstigste. "Kommunalorange" gehe als Sonderlack schnell in die Tausende. Und bei Gebrauchten könne man schlicht die Farbe nicht wählen und wolle nicht teuer umlackieren.