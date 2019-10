Von Tim Kegel

Sinsheim. "Dinosaurier" - um dieses Wort kommt Tommy Schleh (54) nicht umhin. Der Sinsheimer ist das Gesicht der Diskothek "Kinki Palace" in der Neulandstraße und hat in den frühen 90er-Jahren mit der Band "Masterboy" quasi die Ur-Suppe des Dancefloor-Genres mit angemischt. In 20 Jahren hat das "Kinki" Hochs und Tiefs, eine Insolvenz und einen Brand überstanden - und das allgemeine Clubsterben überlebt. Also doch kein Dinosaurier?

Herr Schleh, das Eppinger "E 2" hat knapp zwei Jahre lang durchgehalten. Im Heidelberger Schwimmbadclub war nach 36 Jahren Schluss. Das Sinsheimer "Kinki Palace" ist seit 20 Jahren regelmäßig gut besucht. Was machen Sie richtig?

Wir sind im Moment sehr zufrieden, wie unser Club läuft. Gut, wir könnten auch "sehr, sehr" zufrieden sein. Wir spüren auch, dass sich das Ausgehverhalten verändert hat. Aber wir liegen günstig zwischen den Großstädten an der A6, haben einen komfortablen Parkplatz mit Einweisern. Wir sind breit aufgestellt. Wir legen sehr viel Wert aus Sauberkeit. Unser Inventar von Barhocker bis zur Lightshow ist wie neu - und teilweise 20 Jahre alt, was man unserem Club nicht ansieht. Und ganz entscheidend ist: Einer von uns - entweder ich oder Mark und Sabine Reininger - ist an jedem Abend vor Ort. Man merkt uns, glaube ich, an, dass wir mit Herzblut dabei und stolz auf unsere Diskothek sind.

Tommy Schleh ist das Gesicht der Sinsheimer Diskothek "Kinki Palace". Foto: Kinky Palace Sinsheim

Manche nehmen das Wort "Kult" in den Mund.

Das ist ein bisschen wie in der Redewendung von dem Propheten: In den Anfangsjahren wurde das Kinki ja manchmal ein bisschen belächelt, das weiß ich. Aber schon damals waren Acts bei uns wie Paul van Dyk, Scooter, dann Sido, Lou Bega, Kate Ryan. Inzwischen laufen auch die 90er wieder wie verrückt und man kennt uns in ganz Deutschland.

Woran liegt’s?

Retrotrend? Schöne Erinnerungen? In den 90ern sind echte Hits geschrieben worden, gerade im Dance-Bereich. Unsere Gäste verbinden mit den 90er einfach viele tolle Erinnerungen, die wir dann speziell an diesen Partys neu aufleben lassen. Ein Treffen für viele aus den glorreichen 90er und auch der Generation von heute, die die 90er auch wieder feiern. Wir waren die erste Diskothek in Deutschland die eine 90er-Party veranstaltet hat. Darauf sind wir stolz, diesen Trend frühzeitig erkannt zu haben

Das Ausgehverhalten, wie hat es sich verändert?

In den 90ern, als das "Kinki" gebaut wurde, war Musik der Grund zum Weggehen. Drei-, viermal die Woche in die Disco war nicht unnormal. Es gab die verschiedensten Stile unter dem Begriff Techno, aber auch Floors mit Party-Musik und Black-Music. Inzwischen hat eine Großraumdisco nach der anderen zugemacht - und wir sind so etwas wie Dinosaurier. Die Generation, die heute noch weggeht, lebt in einem ganz anderen medialen Umfeld. Zudem ist die Konkurrenz aus einer ganz anderen Richtung sehr groß.

Welche Konkurrenz?

Diskotheken kämpfen an Wochenenden mit vielen, vielen Veranstaltungen. Fast jede Stadt hat um diese Jahreszeit ein Oktoberfest. Früher gab es eine Handvoll Festivals, inzwischen sind es gefühlt hundert. Und Festivals sind heute Jahrmärkte. Hinzu kommen Instagram, Netflix, Spotify, Apple Music, Streaming - ich kann überall auf Musik zugreifen. Im Fitnessstudio oder zuhause. Und in der Shisha-Bar.

Sie haben in einer der Lounges ja inzwischen auch eine.

Ja. Und so, wie man Raucherbereiche baut. Mit einer gigantischen Lüftung. Die zieht richtig was weg und wir sind auch hier wegweisend toll aufgestellt.

Sie rauchen selbst?

Nein. Auch kein Alkohol. Das habe ich meiner Mutter versprochen, im Gegenzug, als ich mich fürs Nachtleben entschieden habe. Heut sind’s fast 40 Jahre.

Wie hat sich das Publikum in den Jahren verändert?

Man merkt, dass wir im europäischen Raum leben, der internationaler geworden ist. Mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Wir sagen immer: Es ist jeder herzlich willkommen, der einen schönen Abend verbringen will, der sich normal verhält und gerne feiert. An der Tür spüren wir aber in den letzten Jahren schon, dass wir deutlich mehr Leute wegschicken, die zum Beispiel alkoholisiert sind. Wir bemerken, dass der Ton - speziell auch bei den etwas älteren Gästen - rauer geworden ist und es manchmal am respektvollen Umgang fehlt.

Davon liest man dann oft im Polizeibericht, wenn eine Rauferei war.

Und ob man’s glaubt oder nicht: Oft geht das auch von Leuten aus, die nicht bei uns waren oder die wir an der Tür weggeschickt haben. Heute kommen auch schnell Unbeteiligte dazu, halten mit dem Auto an, wenn sich etwas Auffälliges tut, filmen mit dem Handy. Es passieren ganz ähnliche Dinge wie bei Unfällen, Stichwort Gaffer. Mir ist auch klar, dass keiner im Polizeibericht schreibt: Es war schon wieder ein halbes Jahr lang friedlich im "Kinki". Das interessiert ja niemanden. Verglichen mit vielen anderen Veranstaltungen sind wir ein ruhiger, gemütlicher großer Club.

Wie weit reisen Ihre Gäste an?

In der Regel aus einem Umkreis von 150 Kilometern. Bei speziellen Acts auch von weiter weg. Wir spüren aber, dass Sinsheim oft wegen der Staus auf der A6 genannt wird - manche tun sich das nicht mehr an und meiden so schon die Fahrt zu uns.

Was macht eigentlich Ihr Dance-Projekt "Masterboy"?

Es läuft sehr gut. Wir haben dieses Jahr rund 60 Auftritte weltweit und im Sommer auf Festivals vor rund 400.000 Menschen gespielt, oft als Haupt-Act. Dieses Wochenende sind wir in Sankt Petersburg zu einem Konzert und einer TV-Show. Aber das ist eine andere Geschichte; genauso, wie ich nicht alleine das "Kinki" bin, sondern wir zu dritt als Partner den Club leiten und wir ein Team von rund 40 Leuten um uns haben.

Eine kleine Anekdote zum Abschluss vielleicht noch?

Wir hatten mit "Masterboy" in Hamburg eine Show in der Barclaycard Arena. Und da geht man auch mal auf die Reeperbahn. Plötzlich steht da jemand in einem "Kinki" Palace-T-Shirt. Ich habe ihn gefragt, woher er es hat und ob er aus Hamburg kommt. Er hat erzählt, dass er immer mal wieder wegen verschiedener Acts zu uns ins "Kinki" gefahren ist. Einfach toll, wenn man so etwas erlebt.