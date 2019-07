Von Christian Beck

Sinsheim. Die Verlagerung des Bauhofs in die Dührener Straße sowie die Sanierung der dort bestehenden Gebäude ist ein Unterfangen, dass seit einigen Jahren läuft und die Stadt noch für einige weitere Jahre beschäftigen wird. Der Gemeinderat befasste sich nun erneut damit. Die RNZ fragte nach und schaute auf dem Bauhof vorbei.

Im Jahr 2015 wurde der erste Bauabschnitt fertiggestellt: In dem Verwaltungsgebäude, in dem auch die AVR untergebracht ist, sorgen Sozialräume dafür, dass die Handwerker ihre Pausenbrote nicht mehr zwischen den Werkzeugen essen müssen. Der zweite Bauabschnitt ist seit über einem halben Jahr abgeschlossen: In der Halle in Industriebauweise sind zahlreiche Handwerker untergebracht.

Die Schreiner bekamen neue Maschinen, unter anderem mit einer Absauganlage für Sägespäne und Staub. Maler und Lackierer erhielten einen staubdichten Raum sowie einen Zeichentisch für Plakate. Die Gipser haben nun ein Hochregallager für ihre Gerüste, auch bei den Elektrikern, Fliesenlegern und Maurern ist alles nun so, wie sie es sich gewünscht haben. "Das sind Welten im Vergleich zu früher", freut sich Schreiner Rolf Fuchs. "Die ganzen Handwerker sind alle beisammen, so kann man jetzt besser miteinander arbeiten."

Etwas teurer wurde die Halle für Handwerker, die auch als zweiter Bauabschnitt bezeichnet wird, allerdings: Rund 39.000 Euro Mehrkosten fielen an, da der Erdaushub stärker belastet war: Der Bereich wurde bis in die 1950er-Jahre als Müllplatz verwendet. Ob der Müll mittlerweile verrottet ist oder nicht, lasse sich nicht vorhersehen, sondern werde erst klar, wenn der Bagger anrücke, erklärte Baudezernent Tobias Schutz auf RNZ-Nachfrage.

Wenn es um den Bauhof geht, sprechen sowohl Schutz als auch Heike Karolus von der Bauhofleitung häufig von Zentralisierung: Von den Gärtnern abgesehen sollen alle Bauhofmitarbeiter und alle dazugehörigen Lagerstätten in der Dührener Straße gebündelt werden.

Und die Arbeitsplätze sollen zeitgemäß sein. Vor diesem Hintergrund vergab der Gemeinderat nun Arbeiten für den dritten Bauabschnitt: Eine weitere Halle in Industriebauweise soll als Lagerfläche und Werkstatt für Mitarbeiter der Stadtwerke dienen, die sich um die Wasserversorgung kümmern.

Die Erd-, Mauer- und Betonarbeiten dafür übernimmt die Firma Gomer Bau aus Eppingen-Adelshofen für rund 372.000 Euro, bei den Stahl- und Metallbauarbeiten erhielt die Firma Stahlbau Alfred Müller aus Mauer den Auftrag zum Preis von rund 358.000 Euro. Mitte nächsten Jahres soll die Halle laut Schutz fertig sein.

Ein vierter sowie ein fünfter Bauabschnitt sollen noch folgen: Ein bestehendes Gebäude soll komplett saniert werden, ein weiteres werde zwei Gebäude verbinden und Lagerflächen schaffen. 5,6 Millionen Euro sind für die gesamte Sanierung des Bauhofs vorgesehen.

Wann das alles fertig ist, wollte CDU-Fraktionssprecher Friedhelm Zoller wissen. "Das fragen mich meine Mitarbeiter häufiger als Sie", antwortete Schutz mit einem Lächeln. Und fügte hinzu, dass diesbezüglich manches unklar sei. So werde der vierte Bauabschnitt möglicherweise mit eigenen Kräften bewältigt. Zudem betonte Oberbürgermeister Jörg Albrecht, dass Arbeiten an Schulen und Kindergärten wichtiger seien. Auf einen genauen Zeitplan wolle man sich deshalb nicht festlegen.