Von Tim Kegel

Sinsheim. Von Jürgen von der Lippe über Torsten Sträter und "Queen" bis hin zu "Ernst Mosch" und "Hannes und der Bürgermeister". Und natürlich: Bülent Ceylan, der bereits ausverkauft ist. Die Dr.-Sieber-Halle wird im Einstandsjahr 2020 vor allem mit Auftritten namhafter Comedians, aber auch mit Gastspielen diverser Tribute-Bands sowie Musical-Adaptionen auf sich aufmerksam machen.

Der Terminkalender von Winter bis Herbst listet zurzeit "Tina – The Rock Legend", eine Tribute-Show an Tina Turner; den Comedian Torsten Sträter mit seinem Programm "Schnee, der auf Ceran fällt"; das Freddy-Mercury-Tribute "The King of Queen" und die Revue "The World of Musicals". Erneut dem Tribute-Genre zugerechnet wird der Auftritt von "The Michael Jackson Tribute Live Experience", ein weiterer Comedian ist mit Christian Chako Habekost und seinem Programm "De Edle Wilde" in Sinsheim zu Gast. Irischen Stepptanz zeigen die "Dance Masters" in der Show "Best of Irish Dance"; Comedian Heinrich del Core bringt sein Programm "Glück g’habt!" in Sinsheim zur Aufführung.

In der früheren Stadthalle quasi daheim waren Egerländer-Bands, im Auftaktjahr kommen "Holger Mück & seine Egerländer Musikanten" nach Sinsheim; auch Altmeister Jürgen von der Lippe trat hier wiederholt vor vollen Reihen auf, dieses Mal mit dem Programm "Voll Fett". "Obacht Miller" heißt Comedian Rolf Millers aktuelle Bühnenshow, "Luscht-objekt" jene von Bülent Ceylan, während "Olaf Schubert & seine Freunde" mit "Zeit für Rebellen" in Sinsheim zu Gast sind. Albin Braig und Karlheinz Hartmann als "Hannes und der Bürgermeister" kommen mit ihrem Programm "Herrgott, no hilf mr halt nuff!" in den Kraichgau. Comedy und Musik kombiniert das Duo "Die Feisten" mit dem Programm "Jetzt". Nun fehlt nur noch einer: James Bond. Ihm gewidmet ist die Revue "The Music of James Bond & More – All The Songs – All The Hits Live!"

Plakatiert sind einzelne Veranstaltungen bereits seit Mitte Dezember. Namhafte Kartenvorverkauf-Portale listen derzeit rund 20 geplante Termine, wobei die frühere Stadthalle in einem Atemzug mit der Harmonie Heilbronn genannt wird. Der große Karten-Anbieter "Eventim" kündigt 15 Veranstaltungen in der ersten Jahreshälfte bis Juni an. Von 180 bislang angesetzten Veranstaltungstagen in der Halle spricht derzeit die Sinsheimer Stadtverwaltung, wobei der Begriff Veranstaltungstag auch für den Auf- und Abbau gelte.

Erst am Wochenende probte das Vokalensemble Sinsheim am Wilhelmi-Gymnasium für ein Konzert mit den Avantgarde-Musikern der Bremer Gruppe "Klank" um Christoph Ogiermann und Tim Schomaker, das in der Halle im Januar einen ungewöhnlichen Klangteppich aus dem Genre der Neuen Musik auslegen will. Fünf Gastspiele der Badischen Landesbühne sind bislang in der Sinsheimer City in diesem Jahr angesetzt. Auch der Junge Kammerchor Rhein-Neckar wird im Lauf dieses Jahres in der Dr.-Sieber-Halle auftreten.

Damit beginnt der Veranstaltungsbetrieb am Standort in etwa so, wie er seinerzeit geendet hat. Mit einem Programm für den Massengeschmack geht das städtische Kulturamt auf Nummer sicher, sagt auch Baudezernent Tobias Schutz, in dessen Amt auch das städtische Kulturmanagement sitzt. Man wolle das aufwändig sanierte Haus im ersten Veranstaltungsjahr seit 2015 zunächst "wieder als feste Größe etablieren".

In Konkurrenz treten mit bekannten Häusern in Süddeutschland, wie der Mosbacher Alten Mälzerei, dem Wieslocher Palatin oder der Heilbronner Harmonie wolle man als kommunaler Veranstalter nicht, sagt Schutz. Das An- und Aufgebot der genannten Häuser ähnelt dem in der Dr.-Sieber-Halle. Stück für Stück müsse sich erweisen und wolle man mit Bedacht planen, "was in Sinsheim außerdem möglich ist".

Viele Veranstaltungen in der Halle stehen auch in direkter Verbindung mit den Landesheimattagen Baden-Württemberg, die in diesem Jahr in Sinsheim stattfinden. Deren genaues Programm wollen Stadt und Staatsministerium erstmals am 16. Januar im Stift Sunnisheim bekanntgeben.

Seit anderthalb Jahren arbeite man am Kulturprogramm in der Dr.-Sieber-Halle fürs Jahr 2020, wobei es im Kulturamt eine Aufgabenteilung für lokale Beiträge und jene überregionaler Künstler gebe. Die Abteilungen kümmern sich auch um die Belegung des Städtischen Kulturquartiers Würfel am Kirchplatz, des früheren Würfeltheaters, welches dem Kleinkunst- und Amateurtheaterbetrieb vorbehalten bleiben wird. Keine städtischen Kulturveranstaltungen mehr geben wird es bis auf Weiteres in der neuen Sporthalle der Carl-Orff-Schule.