Sinsheim-Rohrbach. (bz) Es ist eine positive Nachricht in Zeiten vieler Corona-bedingter Absagen: Der Kraichgau-Lauf kann am Sonntag, 26. September, stattfinden. Nach ausgiebigen Sitzungen und Besprechungen fiel die Entscheidung zugunsten vieler Lauffreunde. Die Mitglieder des Rohrbacher Lauftreffs, einer Abteilung des SV Rohrbach, hatten im Juni beschlossen, die Planungen für die 22. Ausgabe mit veränderten Rahmenbedingungen und in abgespeckter Form zu organisieren, quasi als "Kraichgau-Lauf Light".

Mit folgenden Streckenangeboten wartet die Traditionsveranstaltung auf: 21 und zehn Kilometer regulär sowie zehn und fünf Kilometer Walking. Die Teilnehmerzahl ist auf 500 Personen begrenzt. Der Start- und Ziel-Bereich befindet sich auf dem Sportgelände des SV Rohrbach, da die Kreuzgrundhalle als Wahllokal für die Bundestagswahl benötigt wird. Es gibt separate Start-Zeitfenster für jeden Lauf. Es werden am Wettkampftag und am Samstagnachmittag zuvor jeweils Corona-Testmöglichkeiten vor Ort von der Praxis Dr. Kohlmann angeboten.

Anmeldungen sind noch bis Donnerstag möglich

"Mit bislang rund 300 Anmeldungen liegen wir im Schnitt der vergangenen Jahre, und zusätzlich stimmen uns die Wetterprognosen für nächste Woche zuversichtlich", sagt Michael Czink aus dem Organisationsteam. Anmeldungen können im Vorfeld nur online erfolgen. Das Anmeldeportal ist noch bis Donnerstag, 23. September, geöffnet. Nachmeldungen sind am Samstag, 25. September, zwischen 14 und 17 Uhr beim SVR-Clubhaus in der Bruchstraße 37 möglich. Den ersten Startschuss für den 21 Kilometer-Lauf nimmt Oberbürgermeister Jörg Albrecht am Sonntag um 9 Uhr vor. Alle Infos rund um die Veranstaltung gibt es auch auf www.kraichgau-lauf.de

Der Kraichgau-Lauf ist erneut ein Spendenlauf. Der Veranstalter, die Sparkasse Kraichgau, spendet seit vielen Jahre für jeden Teilnehmer mindestens einen Euro an eine soziale Einrichtung. Insgesamt konnten so bislang 8500 Euro für verschiedene Einrichtungen gesammelt werden.