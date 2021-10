Sinsheim. (abc) Ein kulturhistorisches Erbe von besonderer Bedeutung ist ab sofort dauerhaft im Stadtmuseum zu sehen. Dabei handelt es sich um das historische "Lichdi-Lädle", das die Stadt kürzlich von dessen Eigentümer Wolfram Glück abkaufen konnte. Am Donnerstagabend wurde es in Gegenwart etlicher Ehrengäste offiziell in den Museumsbestand aufgenommen.

Eigentlich befand es sich schon seit fast einem Jahr dort – hatte es die Stadt doch damals, wie bereits mehrere Male zuvor, als Weihnachts-Sonderausstellung von Glück angemietet. Doch nachdem alles im Bürgersaal aufgebaut war, verhinderte Corona, dass die Sinsheimer "ihr" Lichdi-Lädle besuchen konnten.

Und es ist wahrhaftig ihres, denn im Jahr 1905 hatte Adolf Lichdi am "Carlebuckel" ein Kolonialwarengeschäft eröffnet. Diese kleinen Läden waren der Vorgänger heutiger Supermärkte, da man dort praktisch alles kaufen konnte, was für das tägliche Leben nötig war. Glück, ein Enkel des Firmengründers, führte es von 1960 bis zur Übernahme des Mutterkonzerns, der Gustav Lichdi AG, durch die co op Schwaben AG im Jahr 1978. Das markante Gebäude wurde zwar Anfang der 1980er-Jahre abgebrochen, doch hat Glück die Innenausstattung des "Lichdi-Lädles" bis heute erhalten und um einige historische Gegenstände ergänzt.

Etliche Male hat Glück die hölzerne Einrichtung samt unzähliger Gläser, Dosen und Kartons mit fleißigen Helfern an diverse Ausstellungsorte transportiert. Neben dem Stadtmuseum war es unter anderem mehrmals im Familienzentrum Bammental zu sehen. Doch das ist Glück, Jahrgang 1942, jetzt zu mühsam, weshalb er letztendlich dem Drängen von Oberbürgermeister Jörg Albrecht nachgab, das "Lichdi-Lädle" der Stadt zu verkaufen. "Ich habe Sie so viel genervt, bis Sie es mir endlich übergeben haben", scherzte der OB, betonte aber gleich im Anschluss, dass der Kauf der historischen Ladeneinrichtung ohne die Unterstützung zahlreicher Sponsoren nicht möglich gewesen wäre. "Gerade in der jetzigen Zeit, in der jetzigen finanziellen Situation auch der Kommunen, waren wir darauf angewiesen, dass wir Sie begeistern konnten", wandte sich Albrecht an die Sponsoren, die auf einer später enthüllten Tafel im Stadtmuseum verewigt sind.

"Die Aufmerksamkeit, die Sie meinem Lädle zukommen lassen, das ist schon gewaltig. Ich bedanke mich in aller Herzlichkeit bei Ihnen", betonte anschließend Glück, ehe die Gäste von den Klängen eines Querflöten-Quartetts zu einem gemeinsamen Foto in das "Lichdi-Lädle" geleitet wurden. "Künftig soll es große und kleine Besucher ins Museum locken", sagte dessen Leiterin Dinah Rottschäfer.

Allerdings präsentiert sich das Exponat noch nicht so, wie es letztendlich aussehen soll: "Vieles ist noch unten im Bürgersaal, wird dann aber allmählich eingeräumt", erklärte Rottschäfer. Weiterhin rief sie Kunden des ehemaligen Lichdi-Lädles dazu auf, sich als Zeitzeugen im Stadtmuseum zu melden und ihre Einkaufserlebnisse zu schildern.