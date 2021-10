Von Tim Kegel

Sinsheim. Die spielenden Fuchskinder oder der eindrucksvolle Sprung der Rehe im Haarwechsel; das mit hoher Bugwelle hastig weg schwimmende Entenjunge oder die Meise beim Senkrechtstart: Motive, die nicht nur aus 18 Monaten "Bild des Tages" in der RNZ in Erinnerung geblieben sind. Es sind Arbeiten von Wolfgang Traber und Karl Schramm, beide ambitionierte Freizeitfotografen. Jetzt haben sie sich zur Übergabe ihrer Tierkalender getroffen.

Traber fotografiert hauptsächlich die Tierwelt rund um seinen Heimatort Dühren – und geht dabei durchaus nach Plan vor: Als Ingenieur und Lehrer für Maschinenbau und Fahrzeugtechnik an der Friedrich-Hecker-Schule ist er hauptsächlich an Wochenenden mit seinen Kameras der Marke Canon draußen. Motive erspäht er oft "beim Joggen"; auch hat Traber Wildkameras an interessanten Orten postiert. Ein gutes Verhältnis zur Dührener Jägerschaft hilft ihm dabei.

Schramm fing vor etwa zwei Jahren ernsthaft zu fotografierten an, auch "um was für die Gesundheit zu tun". Seine Ecken sind die Elsenzaue im Sinsheimer Wiesental, der Rauwiesensee und die Feld-Wald-Gebiete am Rand der Südstadt. Inzwischen hat auch Schramm Zugang zu diversen jagdlichen Hochsitzen. Als Ruheständler, außerdem Musiker im Nebenberuf, fotografiert er – ebenfalls mit dem Canon-System – fast täglich.

Aufmerksam aufeinander wurden Traber und Schramm zuerst über die "Bild des Tages"-Rubrik, bei der es ihre Motive regelmäßig in die Auswahl und schließlich auf die Seite 4 schaffen. Schließlich war es Traber, der Kontakt zu Schramm aufnahm: "Ich wollte etwas zum Eisvogel fragen." Mit seiner Serie "Charly" war Schramm eine bis heute einzigartige Dokumentation der kleinen, aber beständigen Eisvogelpopulation am Ilvesbach und am innerstädtischem Elsenzufer geglückt, über die es zwar seit über 30 Jahren Berichte, aber kaum Bildmaterial gab. Tags darauf liefen sich die beiden Herren im Eisvogelbiotop über den Weg: "Aber ohne Eisvögel zu sehen", sagen Schramm und Traber und lachen.

Loser Kontakt entstand über Soziale Netzwerke. Traber und Schramm praktizieren etwas, das unter ernstmeinenden Hobbyisten nicht immer selbstverständlich ist: Sie teilen sich Plätze mit, geben einander auch mal Tipps. "Es soll Hobby bleiben", sagen sie.

Und: Sie machen ähnliche Erfahrungen, nehmen ähnliche Entwicklungen wahr, stellen sich selbst ähnliche Fragen. Etwa, dass es in diesem Jahr relativ viele Schwalbenschwänze – eine große, farbenprächtige Schmetterlingsart – gegeben haben muss; dass man allerdings unterm Strich "immer weniger Insekten", insbesondere Schmetterlinge, beobachte. Dass kaum Eichhörnchen, viel weniger Igel und so gut wie keine Molche mehr zu sehen sind. Allerdings beobachten Schramm und Traber zurzeit "sehr viele Buntspechte", "viele Eichelhäher", außerdem Meisen, Kleiber und Baumläufer, ebenso "sehr viele Greifvögel" sowie "viele Falken und Rotmilane". Als eine Art Dührener Spezialität beschreibt Traber den Neuntöter, einen großen, kräftigen Feldvogel mit starkem Schnabel. Fünf Brutpaare vermutet er rund um die Ortschaft.

Auch wird man sensibel, wenn man der Tierwelt nachspürt, etwa über den Autoverkehr auf Feld-, Wald- und Wirtschaftswegen: "Mehr Autos als Wild" sieht Traber. Beide haben mitunter Tüten dabei, "machen sauber" und sammeln liegengebliebenen Verpackungsmüll wieder ein.

"Einen Dachs am Bau" nennt Traber ein Wunschmotiv, das er noch gern erwischen würde. Dachse hat er zwar schon, allerdings schwarz-weiß auf einer Wildkamera; die fest installierten Apparate mit Bewegungsauslöser nähmen allerdings selten Porträts, stattdessen "oft Schnauzen, Pfoten und Rücken" diverser Tiere auf. Gegen einen Dachs hätte Schramm auch nichts einzuwenden, "oder Feuersalamander", eine Spezies, die Traber "leider öfter zweidimensional" – sprich: plattgefahren – zu Gesicht bekommt. Er wiederum versucht sich seit längerem an einer "Libelle im Flug", einer Art Königsdisziplin, die Traber trotz einer Kamera, die 20 Bilder pro Sekunde aufnehmen kann, noch nicht so gut geglückt ist wie kürzlich Schramm mit einer relativ einfachen Kamera. Es zeigt sich: Oft gehört beim Fotografieren eben auch eine Portion Glück dazu.

Info: Die Fotokalender "Dührens Tierleben" von Traber und "Tierbeobachtungen in Sinsheim" von Schramm im großen Format mit Deckblatt und zwölf eindrucksvollen, teils erzählerischen Tierporträts sind zum Preis von je 25 Euro pro Stück bei der Buchhandlung Doll erhältlich sowie per E-Mail an legrandfromage@gmx.de für Schramms Kalender oder traber.w@t-online.de für Trabers Kalender.