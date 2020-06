Von Tim Kegel

Sinsheim-Rohrbach. Eine Wiese am Ortsrand sorgt in Rohrbach für Ungemach: Der Bewuchs, so heißt es in einem anonymen Hinweis, sei gefährlich hoch, weil das Wiesenstück zwischen Grundschule und Kindergarten liegt. Fragt man Naturschützer, sind die Interessen anders gelagert.

Die Wiese habe mittlerweile "eine Höhe erreicht, dass man die Kinder nicht mehr erkennt als Autofahrer", heißt es in dem Schreiben, das mit "die Nachbarschaft" unterzeichnet ist. Man sei an Ortsvorsteher Friedhelm Zoller herangetreten, der allerdings "immer sehr spät" reagiere. Es sei, wie außerdem befürchtet wird, "eine Frage der Zeit, bis ein Unfall geschieht".

Das Wiesenstück grenzt direkt an die Rohrbacher Feldmark, liegt am Ortsende, am Rand des Wohngebiets. Ortsvorsteher Zoller nennt Hintergründe und sagt, dass man die Lage auch "als Mehrfach-win-win-Situation betrachten" könne. Zudem sei "alles rechtens und legitim". Seiner Ansicht nach spräche auch eine Vielzahl von Faktoren fürs späte Mähen der Wiese, etwa profitiere die Tier- und Pflanzenwelt, aber auch "ein Pferdehalter, der sich ums Mähen kümmert" sowie die Besitzer des Grundstücks selbst, die laut Zoller nicht im Ort leben und "froh sind, dass sich jemand ums Mähen kümmert".

Selbst Landwirt, aber auch CDU-Stadtrat, betrachtet Zoller den Fall differenziert: In der bäuerlichen Praxis bei sogenannten Stilllegungs-Flächen erhielten Landwirte "nicht ohne Grund sogar Zuschuss", wenn Flächen spät gemäht würden. Zwar handle es sich beim betreffenden Grundstück nicht um eine Stilllegungsfläche, andererseits stelle sich, glaubt Zoller, "ein ähnlicher Nutzen ein". So könnten Wildkräuter, Gräser und Blumen "aussamen", sagt Zoller, was wiederum "den Imker freut", da Bienen hierdurch Nahrung fänden. Wäre das Rohrbacher Baugrundstück eine solche Fläche, dann dürfte diese frühestens ab dem 15. Juli bearbeitet werden. Bei Bauplätzen gebe es, sagt Zoller, "schlicht keine Vorgabe, wann diese zu mähen sind".

Pferdefutter werde allerdings generell spät gemäht, da die Tiere "das ältere Heu aus dem sogenannten ersten Schnitt lieber fressen" würden; Gräser des späteren zweiten Schnitts würden "in der Regel an Rinderhalter gehen", weiß Zoller. Auch er berichtet von anonymen Hinweisen über den Wildwuchs auf der Fläche. Allerdings steht die Besorgnis um die Kinder im Raum, die im anonymen Schreiben angeführt wird. Für den Ortsvorsteher wirkt "die Argumentation" trotzdem "nicht ganz schlüssig". Nach Zollers Ansicht sei eher "manch englischer Rasen" im Wohngebiet durch aussamende Gräser in Gefahr, als die Kinder auf dem Weg zu Kita und Grundschule. Zur Zeit wachsen die Gräser etwa bis knapp auf Hüfthöhe einer erwachsenen Person.

"Wer baut, der zieht eine Mauer oder eine Hecke hoch", sagt Zoller, die dann "mit Sicherheit höher" gerate als der Wiesenbewuchs, was sich in ähnlicher Weise auf die Sicht hinterm Steuer auswirke. Zoller sagt, dass er "mit dem besten Willen kein Gefahrenpotenzial" erkennen könne und dass sich die Kinder "eher am Klatschmohn oder an der Kornblume erfreuen" würden. Außerdem weist Zoller auf "die Tempo-30-Regelung im Wohngebiet" hin.

Ähnlich denkt man auch beim Sinsheimer Naturschutzbund: Anja Hoffmann aus dem Vorstand des Vereins hält es für "sehr vernünftig", wenn Wiesenstücke "nach Möglichkeit nur einmal im Jahr und eher spät gemäht" werden würden, traditionell habe man dies "in der zweiten Juniwoche getan", wobei ein späterer Termin keinesfalls schaden könne, um "die Brutzeit abzuwarten".

Hoffmann denkt vor allem an die Vögel. Auf dem Rohrbacher Stück könnten aufgrund der Ortsrandlage Feldlerchen nisten, aber auch andere Bodenbrüter, wie etwa verschiedene Pieper-Arten, Rotkehlchen oder auch der Zaunkönig. Auch Schmetterlinge und Insekten, wie die selten gewordene "Wollige Gartenbiene" nähmen derlei Brachflächen gerne an.

Dass das Heu in Rohrbach nach dem Mähen abgeräumt und zu Pferdefutter verarbeitet wird, ist für Hoffmann "eigentlich der Idealfall". Hierdurch könnten Magerwiesen entstehen, die dem Artenreichtum nutzen würden. Mit einer Wanderausstellung übers "wilde Herz" des Kraichgaus weist der Nabu-Sinsheim derzeit unter anderem auf die Bedeutung von Wiesenflächen für die Vielfalt der heimischen Tier- und Pflanzenarten hin.

Teil der Ausstellung sind auch die immer stärker öffentlich diskutierten Stein- und Betongärten in modernen Neubaugebieten, schildert Hoffmann. Sie sei "froh, wenn wenigstens etwas wächst, wenn auch nur temporär auf einem Baugrundstück".