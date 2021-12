Sinsheim. (stop) Der Antiheld "Shlokmer" wird zufällig in eine Reihe von Begebenheiten hineingezogen und muss die Welt vor einem Religionskrieg bewahren – so geht die grobe Handlung des Fantasy-Buchs mit dem außergewöhnlichen Titel "Seelenmuh" von Daniel Strobel. Auf humoristische Art und Weise setzt sich die Erzählung des Sinsheimers mit dem Thema Religion auseinander.

Strobel hat, wie er sagt, noch einige Kurzgeschichten in petto, die er publizieren will. Ständig kommen ihm neue Ideen. "Jetzt gerade auch wieder. Ein Hirsch mit Giftblasen", sagt der Autor mit ernstem Gesicht, kann sich dann aber doch ein Schmunzeln nicht verkneifen. Dabei packt er eine Karte aus, die er vor Jahren für seine Fantasy-Welt entworfen hat. Dort spielt sich die Handlung ab. Ursprünglich sollte der Planet, der den Schauplatz bildet, "Zyrm" heißen. Das sei ihm aber zu düster gewesen, erklärt Strobel. Er habe für den Namen des Planeten nach einem Wort gesucht, das sich "wie ein Geräusch eines lispelnden Schnabeltiers" anhöre. Herausgekommen ist dabei dann "Fnyll". Sowohl der Autor als auch der Protagonist mögen Enten. Strobel hat sich für das Genre Fantasy entschieden, da man sich einfach hinsetzen und schreiben kann. Es ist keine größere Recherche nötig. Er bewundert Autoren, die ein historisches Drama schreiben können. Für ihn sei dies aber nie eine Option gewesen.

Im Jahr 2012 keimte die erste Idee fürs Buch in Strobels Kopf. Danach folgten eine ganze Wand voller Notizen, die an eine Ermittlungspinnwand erinnerte, Land- und Planetenkarten und viele weitere Aufschriebe. Er habe die Handlung oft geändert, erklärt Strobel und lacht. Immer wieder hat er Gedanken einfach heruntergeschrieben und sie im Nachhinein integriert. Grob lässt sich sein Schreibprozess als Zusammenführung von Ideen zu einem Sammelsurium beschreiben. "Schreibratgeber sagen immer, man soll mit einer Geschichte abschließen. Egal, ob man sie selbst gut genug findet oder nicht", sagt der Autor.

Herausgekommen ist das klassische Gut gegen Böse. Das Schreiben an sich hat Strobel immer wieder bei Abschlussarbeiten an der Universität geübt. "Das mit dem Spannungsaufbau muss ich aber noch üben", sagt er mit einem Augenzwinkern. Dabei liegt das Schreiben in der Familie. Strobels Vater, Jürgen Strobel, hat bereits drei Bücher veröffentlicht – "Operation Rotkohl", "Die Kinder von Schlupferstadt" und "Hallo, hier Opa!". Das hat Daniel Strobel motiviert. Jahrelang war er auf der Suche nach einem Verlag, musste dann feststellen, dass sich dieses Unterfangen nicht als ganz einfach entpuppte.

Prompt kam die Idee des "Selfpublishing" – man verlegt sein Buch einfach selbst. Im Internet hat sich Strobel schlau gemacht und sich für die Veröffentlichung über einen großen Online-Versandhandel entschieden. Dort konnte er sein Manuskript hochladen, das Cover gestalten, den Preis des Buchs bestimmen und musste nur noch auf "Freigeben" klicken. Nach ein bis zwei Tagen war das gute Stück schon bestellbar. Nachdem Strobel nun Blut geleckt hat, plant er weitere Veröffentlichungen. "Seelenmuh" war nur der Auftakt für eine Fantasy-Reihe. Strobels Ehefrau Nina hat bereits in den zweiten Teil reingeschnuppert und hätte gern mehr gelesen. Leider muss auch sie bis zur nächsten Veröffentlichung warten. Es sei denn, ihr Mann lässt sie doch noch einmal "spicken".

Warum er sein erstes Buch "Seelenmuh" getauft hat, möchte er nicht beantworten. "Man fragt ja auch nicht Stephen King danach, was ‚Es‘ ist. Lest das Buch!", erklärt Strobel. Man darf gespannt sein, welche Geschichten der kreative Kopf noch zu Tage fördern wird.