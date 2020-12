Von Tim Kegel

Sinsheim. Wuhan, die chinesische Metropole, in der das Virus wohl erstmals ausbrach, war weit weg zu Beginn des Jahres. Plötzlich aber nicht mehr. Die Pandemie bestimmt seither die meisten Lebensbereiche und hat im Kraichgau zu Tragischem, aber auch zu Heiterem – und zu manchen Auswüchsen – geführt. Die Zahl der positiv Getesteten und der Gestorbenen schoss hier zum ersten Mal in die Höhe, als die Senioreneinrichtung "Alpenland" in Bad Rappenau zum Hotspot wurde. In Krankenhäusern wurden Isolierstationen eingerichtet, so auch in Sinsheim. Doch manche machten das Beste aus der Situation: In Adelshofen wurde beispielsweise – mit Abstand – zusammengerückt: Nachbarschafts-Grüppchen trafen sich zum Feierabendbier, prosteten sich über Hecken und Vorgärten zu.

An Veranstaltungen ging (fast) nichts mehr. Deutlich wurde das, als die Landesheimattage in Sinsheim abgesagt werden mussten – weit über 300 Veranstaltungen waren bis ins Detail durchgeplant. Tränen im Rathaus, Trauer bei Vereinen und Organisatoren. Aber nicht alles war vergebens: Die Ausstellung der "Alltagsmenschen"-Figuren in der Sinsheimer Innenstadt sorgte für Beifallsstürme, aber auch für Kontroversen. Den meisten gefiel es, einige der Skulpturen will die Stadtverwaltung nun kaufen.

Das Jahr 2020 in Sinsheim - die Fotogalerie























Richtigen Ärger gab es in dieser Zeit im Sinsheimer Bahnhofsviertel: Junge Männer, zumeist mit Migrationshintergrund, ließen am helllichten Tag die Fäuste fliegen. Einmal wurden Waffen gezogen. Auch eine Gewaltnacht mit Verletzten, Überfällen und davonrasenden dunklen Fahrzeugen ist verbürgt, ebenso ein Tankstellen-Einbruch. Probleme, die man bislang nicht kannte – oder übersehen hatte.

Überall Probleme machte der Wald – im dritten Jahr in Folge. Und überall dasselbe Bild: Die Esche und die Fichte werden verschwinden; die Hauptbaumart Buche ist überraschend geschwächt. Zu allem Elend – den Bäumen ist es zu warm und zu trocken – tauchte im Wald bei Hilsbach auch noch ein mysteriöses Eichensterben auf. Eine genaue Ursache ist noch zu finden.

Deutlich greifbarer war der Bürgermeister-Wahlkampf in Neckarbischofsheim: hart und kurios – und corona-konform über die Sozialen Netzwerke ausgetragen, die zeitweise ihren Namen kaum verdient hatten. Aus den Grabenkämpfen ging Thomas Seidelmann als Gewinner hervor, wenn auch erst nach einem zweiten Wahlgang. Eine herbe Schlappe musste Amtsinhaberin Tanja Grether einstecken. Inzwischen haben sich die Wogen geglättet. Kaum anders als in Angelbachtal und Waldangelloch: Nach Monaten, teilweise Jahren des Wartens wurden dort die Ortsdurchfahrten zum Jahresende fertig, die Sanierungsarbeiten – in beiden Fällen hart diskutiert – sind abgeschlossen. Jetzt können alle wieder einen Gang runterschalten.

Ob in Epfenbach so schnell Ruhe einkehrt, ist ungewiss: Dort sind Leute über Wochen und Monate über Gräben und Rinnen vor dem Haus gehüpft – und das bei unvermindert miesem Internet. Der Glasfaser-Ausbau in vielen Umland-Gemeinden kommt nur schleppend voran. Eine Baufirma ging pleite. Nun haute der Versorger auf den Putz. Ob’s was bringt, werden die kommenden Wochen, vielleicht auch Monate, zeigen.

Während all dem rückte Waibstadt solidarisch zusammen: Eine Familie war nach einem verheerenden Brand obdachlos geworden. Besonders schrecklich war der Tod einer jungen Mutter, die von einem Radlader erfasst wurde. Doch beide Ereignisse lösten Spendenaktionen unter Waibstadts Bevölkerung aus. Plötzlich vor dem Nichts stand man auch auf dem Eppinger "Dammhof". Das pittoreske Anwesen wurde durch das verheerende Feuer zerstört. Nur mit größter Mühe schaffte es ein Bewohner, eine Unterkunft für seine pflegebedürftige Frau zu finden.

Weit nach vorn in bessere Zeiten geblickt wurde in Eppingen: Dort wurden weite Teile der Altstadt und der Gärten entlang der Elsenz für die Landesgartenschau parkartig umgestaltet. Vorwärts ging es auch in Bad Rappenau. Dort öffnete das "BikiniArtMuseum" als erstes seiner Art die Pforten: Die Kurstadt gilt als eine Wiege der Strandkluft. Urlaubsluft auch in Pandemiezeiten schnuppern konnte ein Paar aus Siegelsbach. Einen ausgedienten Reisebus bauten sie zum privaten Wohnbus um. Damit fuhren sie dann im Sommer durch die Lande.