Von Tim Kegel

Sinsheim.Werkstattleiter und Flugzeugwarte, Flugleiter, Startleiter, Windenfahrer, Bodenpersonal, Fluglehrer und Flugzeugprüfer: Das alles und noch viel mehr gibt es beim Flugsportring Kraichgau. Schließlich geht es um nichts Geringeres als den Betrieb eines – wenn auch sehr kleinen – Flughafens. Ein sehr besonderer Verein, gegründet in den Anfangstagen der deutschen Privatfliegerei und in seiner Vielfalt der Angebote geradezu verlockend attraktiv. Doch die Krise macht auch ihnen zu schaffen.

Der Flugsportring Kraichgau kümmert sich um Zukunftsvorsorge. Foto: Flugsportring Kraichgau/Benjamin Bauer

"Da fehlt Geselligkeit, da fehlt Zusammenhalt", schildern Benjamin Bauer, der Vorsitzende, und Tom Neudel, Unternehmer und Flieger seit mehr als 40 Jahren. "Und da fehlt Praxis." Im Rückblick auf zwei Jahre voller Verordnungen und Angst, konnten echte Institutionen in Fliegerkreisen nicht stattfinden. Das Oster-Fluglager zur Schulung: ausgefallen. Die Streckenflüge beim Pfingstfliegen: ausgefallen. Der beliebte Flugtag, mit dem der Verein wesentliche Teile seines kostenintensiven Betriebs finanziert: zweimal hintereinander ausgefallen – auch die zu den Landesheimattagen eigentlich geplante Sonder-Ausgabe. Von den beiden Vereinslagern fand nur eines statt. "Neun Monate insgesamt sind wir gar nicht geflogen."

Unterkriegen habe man sich nicht lassen, erzählt Neudel: Im Jahr 2021 "waren wir jedes Wochenende Fliegen", das ging, wenn Mund-Nase-Schutz getragen wurde, wenn man Schnelltests machte und sich gut absprach und vernetzte. Ein Jugendlager bekam man auch wieder hin; am Flugtag-Wochenende im September donnerten einzelne durchaus spektakuläre Gastpiloten befreundeter Vereine am Himmel über der Stadt, mit Sternmotoren-Maschinen, darunter auch Neudel im gelben Doppeldecker. Und auch das "Abfliegen" – einen vereinsinternen Wettbewerb zum Saisonabschluss habe man "noch geschafft". Fliegen im Winter? Auch das geht, sagen Bauer und Neudel, "dann aber ohne Dienstplan" und eher mit Spontancharakter.

Segel- und Motorflug in Sinsheim – das erleben beide so – ist immer noch attraktiv. Auch das Jahr 2022 plane man "ganz optimistisch". Vieles spiele sich im Freien ab, im Werkstatt- und Schulungsbereich könne man vieles über Absprachen, genaue Regeln und Hygienekonzepte steuern. Und im Flugzeug sitzen in aller Regel maximal zwei Personen. Eigentlich eine sichere Sache. Trotz alldem beobachte man – genauer lasse sich das im Moment noch nicht sagen – dass der Verein kurzfristig "zwischen 20 und 40 Prozent" der Flugschüler, aber auch andere Mitglieder verlieren könnte. Schuld an der Entwicklung trage die Krise – manche hätten "Angst", andere gewöhnten sich an ein Minimum gesellschaftlichen Lebens. Aber auch "das Simulator-Fliegen im Internet" trete in Konkurrenz zum analogen Erlebnis.

Foto: Flugsportring Kraichgau/Benjamin Bauer

Und Erlebnis lautet ein Stichwort: Zwar werden digitale Simulations-Programme immer detailtreuer und realistischer. Doch Fliegen beim Flugsportring ist, wie Bauer und Neudel schildern, "fundamental anders": Mit der "DG 1000" hat der Verein erst jetzt wieder in ein echtes Hochleistungs-Segelflugzeug investiert, die schnittige Maschine wird elektrisch betrieben und soll den Flugzeugpark, die Arbeit an den Flugzeugen und auch die Ausbildung noch attraktiver machen. Neudel – selbst Fluglehrer seit 1981 – ist überzeugt davon, dass sich in der Vielfalt der Funktionen, Aufgaben und Bereiche "für jeden technisch interessierten Menschen etwas findet".

Dies reiche vom reinen Lernen des Fliegens über die gerade jetzt im Winter anstehende Werkstattarbeit und Theorie bis zur Wartung und Prüfung der technischen Geräte und zur Organisation der Abläufe im Flugbetrieb. "Hinter ganz vielem stehen spezielle Ausbildungen", sagt Neudel, "und es sind tolle Ausbildungen", in denen viel Allgemein- und Lebenswissen eine Rolle spielten. "Wer trainiert", die Wochenenden gut nutzt und ein Jahr lang Theorie und Praxis lernt, der könne im zweiten erforderlichen Praxisjahr nach einem bis drei Monaten bereits alleine fliegen. Auch eine Modellflug-Gruppe hat sich im Verein gebildet.

240 Mitglieder hat der 1952 gegründete Flugsportring, der zu den Segelflug-Pionieren in Süddeutschland gehört. Wie bei vielen Vereinen, sei der Altersdurchschnitt "eher etwas höher", schildern die beiden: Es gebe im Verein "junge Fluglehrer, Mitte 20", aber auch etliche alte Hasen, unter ihnen Neudel. "Und die sind irgendwann halt weg", gibt er zu bedenken.

Um die Flugtradition in Sinsheim zukunftsfähig zu halten, müssten Nachwuchs generiert und Schlüsselfunktionen rechtzeitig neu herangezogen werden. Der Flugsportring, der mit seiner Start- und Landepiste in der Elsenzaue auch die Naturlandschaft im Wiesental schützt, ist zu einem nicht geringen Teil auch ein Wirtschaftsbetrieb mit einem "Kleinflughafen". Ausbilden darf der Verein Jugendliche ab einem Alter von 14 Jahren, doch man freue sich auch über Anfänger "mit 30 oder mit 50". Das Entstandene müsse am Leben erhalten werden, "mit aller Macht, sonst geht viel kaputt".

Die "Fliegerklause", normalerweise geselliger Dreh- und Angelpunkt im Verein, ist allerdings nach wie vor geschlossen. "Einfach mal anklopfen, auf ein Bier vorbeikommen", halten Bauer und Neudel trotzdem für die beste Möglichkeit, den Flugsportring kennenzulernen. In der Werkstatt oder vor dem Hangar sei genügend Platz, ab besten mittwochabends oder am Wochenende, wenn Flugzeuge zu sehen sind.