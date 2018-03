Von Christian Beck

Sinsheim. In einer Urkunde des Hirsauer Codex aus dem Jahr 1109 wurde die Burg Steinsberg erstmals erwähnt. Seitdem dürfte der "Kompass des Kraichgaus" Teil etlicher weiterer Schriftstücke und Bücher geworden sein. Teil eines Kinderbuches war der markante Bau bislang aber noch nicht. Nun hat der Kinderbuchautor Marco Banholzer "Fledermäuse auf Burg Steinsberg" veröffentlicht - am 3. Oktober kommt er für eine Lesung auf die Burg. Und eine Verfilmung des 159-seitigen Werks ist auch schon angedacht. Bis zu den Landesheimattagen im Jahr 2020 soll der Film fertig sein.

Viel Spannung, Abenteuer und Dinge, die wirklich passieren können - das steckt laut Banholzer in seinem neuesten Werk. 17 Kinderbücher hat der Lehrer aus Obrigheim bereits geschrieben, zwölf davon gehören zur Reihe "Tore, Milo und Lars". In den Werken verschlug es die drei elf und zwölf Jahre alten Freunde schon auf etliche Burgen in der Umgebung - nun war die alte Stauferburg in Weiler an der Reihe.

"Ich wollte schon lange etwas über die Burg Steinsberg schreiben", berichtet Banholzer. Im vergangenen Jahr habe sich dann eine gute Gelegenheit ergeben: Der Förderverein Burg Steinsberg arbeitet gerade an einem Kinderburgführer, der im Frühjahr erscheinen soll. Hier holten sich die Ehrenamtlichen Unterstützung bei Banholzer. Den Kinderbuchautor versorgten sie im Gegenzug mit allen Informationen, die er für sein neuestes Buch brauchte. "Bei einer Ortsbegehung habe ich ihm viel über die Burg erzählt", erinnert sich Heinz Frenz, Vorsitzender des Fördervereins Burg Steinsberg. Denn Bezeichnungen und historische Hintergründe im Buch sollten mit dem Original schließlich übereinstimmen.

Dieses Vorhaben scheint geglückt, Frenz ist zufrieden. Und auch die Geschichte selbst findet er "wirklich gut" und ungemein spannend: Eigentlich habe er nur kurz reinschauen wollen, doch dann habe er das Kinder- und Jugendbuch an einem Abend durchgelesen. Worum es in dem Werk genau geht? Dazu müsse man das Buch schon selbst lesen, schmunzelt Banholzer. Der Autor spricht aber von einer überraschenden Wendung und verrät, dass die Romanhelden sich nicht nur auf der Burg, sondern auch in Sinsheim selbst herumtreiben. Die Orte seien klar beschrieben und könnten von den Lesern wiedererkannt werden.

Vor diesem Hintergrund ist die Frage nach den Drehorten für die Verfilmung von "Fledermäuse auf Burg Steinsberg" quasi schon geklärt. Zwei seiner Bücher hat Banholzer bereits verfilmt, nun will er die Erfahrungen in das dritte Filmprojekt einfließen lassen. Im Jahr 2019 soll es losgehen, ein Jahr später werde der Film voraussichtlich im Sinsheimer Kino zu sehen sein. Dazu sucht Banholzer mit seinem Team die richtigen Schauspieler - natürlich sollen die drei Jungs und alle weiteren Mitwirkenden aus Sinsheim kommen.

Bis dahin ist allerdings noch etwas Zeit. Zuvor, am Dienstag, 3. Oktober, 15 Uhr, wird Banholzer aus seinem neuesten Kinderbuch lesen, auf der Burg Steinsberg natürlich, genauer in der Burgschenke. Pächter Uwe Welz wird an diesem Familiennachmittag ein Rittermahl mit Gaukler anbieten, der Eintrittspreis beträgt für alle 16 Euro. Anmeldung unter http://www.burg-steinsberg.de/