Sinsheim. (abc) "Wir setzen auf Wachstum, Diversifikation und Professionalisierung", berichtete Holger Steuerwald, Vorstandsvorsitzender der Bürger-Energie-Genossenschaft (BEG) Kraichgau im Rahmen der Generalversammlung. So soll die Leistung bestehender und künftiger Genossenschafts-Fotovoltaikanlagen bis Ende 2025 verdreifacht werden. Auch die Anzahl der Strom- und Wärmekunden will man von aktuell rund 200 auf 500 steigern. Mit wie bisher ehrenamtlicher Arbeit allein ist das nicht umzusetzen, weshalb man sich bereits mit bezahltem Personal verstärkt hat.

Die Gäste der Zusammenkunft im Technik-Museum hatte Rolf Geinert begrüßt. Der ehemalige Oberbürgermeister ist Vorsitzender des BEG-Aufsichtsrates. "Seit der Gründung der BEG Adersbach im Jahr 2010 hat das Thema erneuerbare Energien stets an Aktualität und Brisanz gewonnen", betonte er vor – im Hinblick auf Corona-Richtlinien – vollem Hause.

Steuerwald berichtete von einem Coaching mit dem "Netzwerk Energiewende Jetzt", bei dem von Oktober 2020 bis Sommer 2021 die bisherige BEG-Strategie optimiert wurde. Vorstandsmitglied Dennis Koppenhöfer berichtete über BEG-Fotovoltaikanlagen auf kommunalen und gewerblichen Gebäuden, bevor die Kollegen Franz Bruckner und Thomas Marks Wärmenetz-Projekte in Kirchardt und Mauer beschrieben. Florian Oess und Peter Kania gingen danach auf das neue Tätigkeitsfeld E-Mobilität ein, das den Aufbau von Ladeinfrastruktur im Bürgerladenetz mit Firmen und Kommunen umfasst. So habe man mehr als 100 Wallboxen verkaufen können. Zudem will die BEG ein eigenes E-Carsharing aufbauen.

Laut Oess ist die Bilanzsumme der BEG aufgrund der Projekte in Mauer und Sinsheim auf mehr als das Dreifache gestiegen, das Eigenkapital habe sich im Jahr 2020 verdoppelt. Für die Projekte war es notwendig geworden, Fremdkapital aufzunehmen. Der Gewinn sei aufgrund von Abschreibungen, aber noch geringen Einnahmen aus dem Wärmenetz, dieses Jahr geringer ausgefallen. Mit dem Gewinnvortrag aus den vergangenen Jahren war es dem Vorstand trotzdem möglich, eine Dividende in Höhe von zwei Prozent vorzuschlagen, was einstimmig beschlossen wurde. Vorstand und Aufsichtsrat wurden ohne Gegenstimme entlastet. Den Aufsichtsrat auf eigenen Wunsch verlassen haben Ulf Bauer, Uwe Bauer, Arne Aust und Dorothea Vogt. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurde der ehemalige Baudezernent der Stadt, Tobias Schutz.

Angeregt diskutiert wurde im Vorfeld einer einstimmig verabschiedeten Satzungsänderung: Die Beteiligung von maximal 250 Geschäftsanteilen pro Genossenschaftsmitglied wurde auf 500 erhöht. Einige Anwesende hatten diesbezüglich Bedenken angemeldet. Steuerwald legte jedoch dar, dass dieser Schritt für die künftige BEG-Strategie unabdingbar sei.

Im letzten Tagesordnungspunkt ging Geinert auf das der Corona-Pandemie zum Opfer gefallene zehnjährige Bestehen der Genossenschaft ein. Im kommenden Jahr soll es nachgeholt werden, doch aufgrund der nach wie vor unklaren Covid-19-Situation steht noch kein konkreter Termin fest. Dieser wird aber rechtzeitig unter www.beg-kraichgau.de bekannt gegeben.