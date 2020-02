Sinsheim. (tk/pm) Die nächste große Verkehrsmaßnahme im Zuge des Ausbaus der Autobahn A6 auf dem Gebiet von Sinsheim steht ab dem kommenden Freitag an. Dann werden Teile der Autobahnbrücke bei Dühren abgerissen – die darunter verlaufenden Bundesstraßen 292 und 39 werden bis zum frühen Montagmorgen im unmittelbaren Bereich der Baustelle voll gesperrt, und zwar in beiden Fahrtrichtungen.

Im Rahmen des aktuellen Ausbaus der A 6 auf sechs Fahrstreifen steht sowohl die Erneuerung der Autobahnbrücken über die B292/B39 an, als auch jene der Anschlussstelle Sinsheim – gekennzeichnet als 33b. Dies hieß es am Freitag in einer vom Autobahnbetreiber "ViA6West" verschickten Nachricht.

Neu gestaltet werden eine so genannte Rampe, die unmittelbar neben dem Industriegebiet "Hinter der Dührener Mühle" liegt, und schwerpunktmäßig die Brücke über die Bundesstraße. Dieses Bauwerk stammt aus den 1960er-Jahren und wurde im Jahr 2011 verbreitert. Zur Neugestaltung der Rampe ist in den vergangenen Wochen ein Umfahrungsdamm entstanden, welcher östlich neben einer schon bestehenden Unterführung für landwirtschaftliche Fahrzeuge aufgeschüttet wurde. Die Umfahrung soll sicherstellen, dass die Zu- und Abfahrt der Anschlussstelle Sinsheim auch während der Bauzeit uneingeschränkt genutzt werden kann. Im Zuge des aktuellen Ausbaus muss das Rampenbauwerk ebenfalls komplett erneuert werden.

Gleiches gilt für die Brücke über die Bundesstraßen, die in zwei Abschnitten ersetzt wird. Im ersten Schritt wird das südliche Teilbauwerk in Fahrtrichtung Heilbronn erneuert. Hierfür wird ab Freitag, 7. Februar, die südliche Brückenhälfte abgebrochen. Für den Abbruch ist zwar die Vollsperrung der Bundesstraße im Bereich der Baustelle erforderlich – entsprechende Umleitungsstrecken werden eingerichtet – die Auffahrten in Richtung Mannheim und Heilbronn sind von der Sperrung aber nicht betroffen.

Für den Brückenabbruch muss ab Freitag, 7. Februar, die B 292/B 39 zwischen Sinsheim und Sinsheim-Dühren in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Die Arbeiten beginnen am Freitag ab 22 Uhr und dauern voraussichtlich bis Montag, 10. Februar, 5 Uhr. Die Umleitung des Verkehrs von Dühren in Richtung Sinsheim erfolgt über die Autobahn 6 von der Anschlussstelle 33b Sinsheim bis zur Anschlussstelle 33 Sinsheim-Süd/Arena. Der Verkehr aus Sinsheim in Richtung Dühren und Angelbachtal wird über die B 45 über Hoffenheim und Eschelbach umgeleitet. Die Umleitungsstrecke ist entsprechend ausgeschildert.

"Sollten die Arbeiten früher als geplant fertiggestellt sein, wird die Sperrung entsprechend zeitnah aufgehoben", ließ Unternehmenssprecher Michael Endres wissen. Man arbeite, wie bereits bei anderen Brückenarbeiten in jüngerer Vergangenheit, "mit einem gewissen Puffer". Dass es zu massiven Überland-Staus entlang der Umleitungsstrecken kommt, hielt er auf Nachfrage für eher unwahrscheinlich: Die Sperrung einer Bundesstraße könne mit den Autobahn-Sperrungen der vergangenen Jahre nicht verglichen werden.

Der Verkehr von Dühren kommend könne "relativ leicht über die Autobahn nach Sinsheim gelangen". Zur Umleitung entlang der B 45 habe man "trotz intensiver Bemühungen schlicht keine Alternative gefunden". Wann der zweite Brückenteil abgebrochen wird, steht momentan noch nicht fest.