Sinsheim. (cba) Wer heute noch die Nummer im Rathaus wählt, um sich Heizmaterial aus dem Wald zu sichern, ist auf dem Holzweg. Den städtischen Verkauf für den Nachschub an Brennstoff aus dem heimischen Wald regelte die Verwaltung am Montag über eine Telefonnummer, die direkt in die Kämmerei führte. Die Leitung lief gleich in der ersten halben Stunde heiß, denn die Bürger konnten sogenanntes "Polterholz", auch genannt "Brennholz lang", ordern. Dies ist ein Kontingent, das neben zwei weiteren Arten, an die gefragten Scheite für den heimischen Ofen zu gelangen, sehr begehrt ist. Dass die Nachfrage sehr groß ist, hat die Erfahrung gelehrt.

"Wir wollen das nicht an die große Glocke hängen, weil wir sonst überrannt werden mit Anfragen von auswärtigen Bürgern", teilt Melanie Wricke vom Stadtmarketing mit. Denn die Nachfrage sei riesig, das Angebot reiche beileibe nicht für den immensen Bedarf. Zudem seien auch Auswärtige unter den Interessenten, die Vergabe ist jedoch nur an Sinsheimer möglich und findet Corona-bedingt bereits zum dritten Mal ausschließlich per Telefon statt.

"Innerhalb einer halben Stunde ist das Material dann meist schon weg", weiß Melanie Wricke aus Erfahrung. In Zeiten vor der Pandemie kamen die Interessenten direkt ins Rathaus zum städtischen Holzverkauf. Dabei herrschte immer ein großer Andrang. Lange Schlangen hatten sich schon eine Stunde vor dem eigentlichen Termin vor dem Rathaus gebildet, das Foyer war dann schnell überfüllt. Viele gingen dabei auch leer aus. Ein Andrang also, den man in jetzt, während der Pandemie, vermeiden will und muss.

Der Holzverkauf wird über drei verschiedene Sortimente geregelt: Da gibt es die sogenannten "Flächenlose". Dies sind ausgewiesene Areale im Wald, in denen Bürger Holz für sich nutzen können. Die Abgabe wird über die Förster geregelt, diese begleiten die Käufer dann zum betreffenden Waldstück. Der private Endverbraucher kann nach dem Holzeinschlag dort verbliebene Äste, Baumwipfel oder zerbrochene Teile von Stämmen selbst aufarbeiten. Da die Holzmenge und die Größe der Parzelle eines Flächenloses sehr unterschiedlich sein können, gibt es keine festen Preise. Holz aus Flächenlosen ist aber deutlich günstiger als beispielsweise "Brennholz lang", da es nicht direkt am Weg liegt, sondern noch aus dem Wald heraustransportiert werden muss. Darüber hinaus wird Sterholz verkauft, also ein bestelltes Kontingent an bereits fertig gesägtem Material. Dieses wird gerne von Bürgern geordert, die nicht die Möglichkeit haben, das Holz selbst zu Scheiten weiterzuverarbeiten.

Dies ist beim Polterholz anders: Es setzt Erfahrung, Ausrüstung und den Motorsägeführerschein voraus, denn es handelt sich um ganze Baumstämme, die zum Weiterverkauf schon aus der Waldfläche herausgezogen und am befahrbaren Wegesrand bereit gelegt wurden. Sie sind entastet und müssen vom Kunden nur noch auf die gewünschte Länge gesägt und gespalten werden. Polterholz ist Brennmaterial, das noch relativ günstig zu haben ist für Menschen, die die Ausrüstung und das handwerkliche Geschick besitzen, dieses selbst zu verarbeiten. Die Kosten liegen je nach Holzart zwischen 50 und 60 Euro pro Festmeter und haben sich seit dem vergangenen Jahr nicht verändert. Der Preis für Sterholz wurde dieses Jahr erstmals seit 2014 angehoben.

Das verfügbare Kontingent an "Brennholz lang" wurde vor dem telefonischen Verkauf auf der städtischen Internetseite veröffentlicht. Die Bürger hatten außerdem die Möglichkeit, vor der telefonischen Holzvergabe die Lagepläne, auf denen die genaue Ortsangabe des Materials angegeben ist, sowie die Holzlisten im Rathaus abzuholen. Die Abgabe war außerdem begrenzt auf 15 Festmeter pro Person.