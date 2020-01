Sinsheim-Hoffenheim. (pol/jubu) Am Samstag gegen 13.20 Uhr wurde dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei über die Rettungsleitstelle in Ladenburg mitgeteilt, dass an einer Garage in Hoffenheim eine starke Rauchentwicklung beobachtet wurde. Als zwei Streifenwagen des Reviers Sinsheim vor Ort eintrafen, stellte sich heraus, dass die Anwohner den Brand im Dachaufbau der Garage neben einem Einfamilienhaus bereits weitgehend gelöscht hatten. Die Feuerwehr musste nur noch einzelne Glutnester löschen, da auf dem Dachboden viele Möbel und Baustoffe lagerten.

Durch das Feuer wurde niemand verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Hausbewohner konnten nach dem Schrecken wieder in ihr unversehrtes Haus zurückkehren. Zur genauen Ursache des Brandes laufen derzeit noch die polizeilichen Ermittlungen. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Zuzenhausen, Hoffenheim und Sinsheim mit sieben Fahrzeugen und einem starken Mannschaftsaufgebot.