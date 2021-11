Sinsheim. (tk) "Die geheimnisvolle Welt der smarten Geheimagenten und heimtückischen Verräter, der teuflischen Bösewichte und verführerischen Ladys" – in diese Welt wären Gäste der Musicalshow "The Music of James Bond" am Mittwochabend in der Dr.-Sieber-Halle gern abgetaucht. Stattdessen stand manch Bond-Fan aber vor verschlossenen Hallentüren. Die dritte Terminverschiebung auf den vergangenen Mittwochabend war nun auch die letzte. Kurzfristig wurde die Show abgesagt, "ersatzlos" hieß es am Mittwochmittag beim Veranstalter.

Ein Sinsheimer, der die Karte schon für den ersten Termin im April 2020 gekauft hatte, wäre wohl am Mittwochabend vor der Halle aufgetaucht, hätte er nicht am Dienstagabend und mehr aus Neugierde noch einmal nachgeschaut, was ihn bei der Revue erwartet. Er stieß auf eine Internetseite mit Veranstaltungsterminen, auf denen die Sinsheimer Show unter "abgesagt" geführt wurde. Gleichzeitig ließen sich allerdings andere Termin-Seiten finden, in denen das Programm noch regulär angekündigt war. "Was ist das los?" fragt er. Denn noch am Abend zuvor hatte die Comedy-Show "Hannes und der Bürgermeister", wie berichtet, rund 900 Besucher in die Halle gelockt.

Umso verwunderter war der Mann, als er bei seiner Suche nach der Bond-Show eine Meldung vorfand, die ihn stutzig machte: Sinngemäß habe man ihm mitgeteilt, "die Karte noch zu behalten" und "weitere Informationen vom Veranstalter abzuwarten". Einen Grund der Absage oder einen weiteren Ausweichtermin habe man ihm nicht genannt.

Und noch etwas war verwunderlich: Die Bond-Revue, die in Sinsheim zunächst von April 2020 auf vergangenen Mai und dann auf den jetzigen November-Termin verschoben wurde, ist nach Angaben mehrerer Veranstaltungs-Portale zwar in Sinsheim und auch bei der Donnerstags-Show in Nürtingen abgesagt, und auch die Gastspiele in Bensheim und Koblenz – beide im November – finden offenbar nicht statt. Derweil soll aber wohl ein Auftritt an diesem Freitag in Radolfzell stattfinden. Und auch in den kommenden Wochen und Monaten läuft die Tournee der Bond-Show nach Veranstalter-Angaben regulär: mit rund 50 Auftritten bis März 2023 von Mutterstadt über Rheda-Wiedenbrück, Karlsruhe, Solingen bis Mannheim.

Was Sinsheim anbelangt, fiel die Große Kreisstadt in gewisser Art durchs Raster – möglicherweise auch deshalb, weil die erst kurz vor Beginn der Corona-Krise eingeweihte Dr.-Sieber-Halle bei Veranstaltern noch nicht so präsent ist: Im Rathaus habe man "sehr kurzfristig" von der Absage der Bond-Show erfahren, hieß es im Amt für Gebäudemanagement. Und auch die örtlichen Ankündigungs-Dienstleistungen von Tageszeitung bis Wochenblättchen waren lediglich einmal im April 2020 mit einer Ankündigung der Veranstaltung bedacht worden, wie sich rekonstruieren ließ. Hierdurch wussten deutlich weniger potenzielle Gäste überhaupt von der geplanten Veranstaltung.

Aus diesen Zutaten mischt sich zusammen, was man bei Veranstalter "Reset Production" in Gera am Mittwoch auf "die steigenden Infektionszahlen" zurückführte. Eine Bond-Show in Sinsheim falle nun "ersatzlos aus", sagte eine Mitarbeiterin auf Nachfrage. Warum dies so kurzfristig passierte, wollte sie nicht kommentieren. Man sei bemüht gewesen, "die Kunden, die wir finden können, per Mail oder Post zu erreichen" und sei, wenn auch erst spät, in Kontakt mit Vorverkaufsstellen getreten. Trotzdem gab es kurz vor Veranstaltungsbeginn Internetseiten und Portale, die nichts von der Absage wussten. Via eigener Social-Media-Kanäle war man in Gera bis dahin nicht proaktiv tätig geworden. Und auch wer die nichts ahnenden Abendgäste in Sinsheim vor der Halle informiert und wieder weg schickt, konnte keiner so wirklich sagen.

Dass sich das Ganze am Ende vielleicht einfach aufgrund mangelnden Zuspruchs nicht gelohnt hat, deutet man in Gera allerdings an: Die Absage habe mit erkrankten Ensemblemitgliedern "nichts zu tun". Man habe jedoch "analysiert, wie die Kunden sich verhalten" und schließlich die Reißleine gezogen. Es sei "für Gäste unbefriedigend und für Musiker nicht schön", wenn eine Show "möglicherweise" in einer leeren Halle stattfinde.

Das Geld für die Konzertkarten würde "über die Vorverkaufsstellen zurückerstattet"; auch Tausch- und Gutscheinoptionen gebe es. "Uns fällt das auch nicht leicht", hieß es beim Veranstalter.