Sinsheim-Hasselbach. (jubu/tk/pol) Eine Tote und drei Personen, die wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt werden mussten – darüber hinaus bis zuletzt viele Unklarheiten –, so stellte sich die Lage am Sonntag dar, nachdem es am späten Freitagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in Sinsheims kleinstem Stadtteil gebrannt hatte.

Bei dem Todesopfer handle es sich um "eine Bewohnerin" des Hauses. Nähere Angaben zu der Frau wurden auch auf Nachfrage nicht gemacht, ebenso wenig zu den drei weiteren Personen, bei denen es sich laut Polizeibericht ebenfalls um Bewohner des Hauses handelt. Eine der Personen konnte vor Ort behandelt werden; zwei Personen kamen ins Krankenhaus. Das Feuer war aus unbekannter Ursache gegen 16.45 Uhr ausgebrochen. Kurze Zeit später – gegen 17.25 Uhr – hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Erst 20 Minuten später, gegen 17.45 Uhr, wurde das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim von der Integrierten Leitstelle Rhein-Neckar über den Brand informiert, worauf mehrere Streifen des Polizeireviers Sinsheim an die Einsatzstelle entsandt wurden. Erst daraufhin wurden, wie Augenzeugen berichten, die Straßen rund um den Brandort gesperrt; der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei; je nach Sachlage wolle man sich zu dem Fall erst an diesem Montag gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft äußern, hieß es bei der Mannheimer Polizeidirektion auf Nachfrage.

Der Schaden am Haus wird auf rund 30 000 Euro geschätzt. Die Brandwohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar.

Update: Sonntag, 11. April 2021, 19.51 Uhr

