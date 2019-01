Von Tim Kegel

Sinsheim-Ehrstädt. "A big one", schickte Joachim Müller um 2.15 Uhr sonntagmorgens noch über Whatsapp, was ungefähr so viel bedeutet wie "ein Kracher". Und Karl Schramm sagt: "Ich habe kein einziges mürrisches Gesicht gesehen." Die Best Ager Disco, die der Musiker Schramm und sein Kumpel Müller - beide jenseits der 60 Jahre - am Samstag initiiert hatten, war da gerade rum, die etwa 80 Gäste am Gehen. Man war sich einig: Diese Fete war ein Treffer ins Schwarze. Eine Veranstaltung, wie es sie in Sinsheim bisher nicht gab. Im Hotel von Christiane Kamps wurde ausgelassen und fröhlich gefeiert und getanzt.

Schon in der Woche zuvor sprach Karl Schramm davon, man renne den Partymachern "gerade die Hütte ein". Ein bisschen hatte Schramm über Facebook Werbung für die Veranstaltung gemacht, es folgte ein Bericht in der RNZ, der auch online ging. Schlussendlich habe man über 100 Anfragen absagen und somit mehr Menschen ablehnen müssen als am Ende die Disco besuchen konnten. Man hätte "eine Halle füllen können", sagt Müller, was seiner Ansicht nach auf Kosten der Gemütlichkeit gegangen und "nicht so toll unkompliziert wie bei Christiane gewesen" wäre. Mit dem Zulauf und wie man damit umgeht, hiermit müssen sich Schramm und Müller künftig beschäftigen. Denn noch in der Nacht habe festgestanden, dass weitere Best Ager Discos folgen sollen. "Viele sagten uns, dass sie sich das wünschen", schildert Joachim Müller.

Gäste kamen also reichlich. Und es wurde sofort getanzt. Nach Art und Alter war das Publikum nur schwierig einzugrenzen - auch das lief wie erwünscht: Einfach Leute zwischen Ende 30 und über 70, die sich mit Geselligkeit und Musik von Stones bis Hot Chocolate, von Jackson Browne bis Motörhead, und von Jimmy Cliff bis The Clash anfreunden konnten, darum sei es dem DJ-Duo gegangen; "nicht um Tanztee", wie Müller es nennt. Darum, Gäste zu versammeln, die sich schon einmal oder oft, früher ständig oder auch noch nie zuvor gesehen hatten. Leute, die Bars besuchten, die es inzwischen nicht mehr gibt: den "Deutschen Kaiser" in Flinsbach, den Neckarbischofsheimer "Keller", das Sinsheimer "Watussi", die "Halle 3" oder das "Subito" zu Zeiten, als es noch "Bazille" hieß. Dass das Eis diesbezüglich dünn ist im Kraichgau, sagten am Abend quasi alle: Es gebe kaum Angebote für diese schwer fassbare "Best Ager"- Generation.

Großen Zuspruch erhielt auch die Location am Ehrstädter Ortseingang, Christiane Kamps’ familiengeführtes kleines Hotel mit Wohnzimmeratmosphäre, 70er-Interieur und international sortierter Bar. Schramm und Müller hatten sich um Musik und Beleuchtung gekümmert, Christiane Kamps ums Ambiente, um gemütliche Ecklein, einen Taxiservice nach Sinsheim, um Snacks und einen großen Topf Suppe, um Drinks und einige freie Zimmer für etwaige Übernachtungen. Das alles kostete keinen Eintritt, so soll es bleiben; Schramm und Müller arbeiten "aus Spaß an der Freud’". Ein Kässlein für Spenden zur Deckung der Unkosten habe seinen Zweck erfüllt.

Also alles fein. Es wäre schön, wünschen sich die Veranstalter, einerseits den "Geheimtipp"-Charakter der Disco zu bewahren. Andererseits wolle man weitere Auflagen "auch denen zugänglich machen, denen man dieses Mal leider absagen musste."