So könnte das Nahwärmenetz aussehen, das die Bürger-Energie-Genossenschaft Kraichgau in Adersbach errichten will. Wie groß es wird und wo es genau verläuft, hängt aber von der Nachfrage ab. Repro: Alexander Becker

Sinsheim-Adersbach. (abc) Nicht erst seit dem Ukraine-Krieg verteuert sich das Heizen mit Öl und Gas stetig. Deshalb suchen immer mehr Hauseigentümer nach alternativen Möglichkeiten, um ihre vier Wände preiswerter und nachhaltiger zu heizen. Genau sie hat die Bürger-Energie-Genossenschaft Kraichgau (BEG) bei der Planung eines möglichen Nahwärmenetzes im Blick, dessen Konzept bei einer Informationsveranstaltung in der Mehrzweckhalle vorgestellt wurde.

Diese Aufgabe übernahm größtenteils das BEG-Vorstandsmitglied Franz Bruckner, der sich als einer der Geschäftsführer der UBP-consulting GmbH aus Wiesloch hauptberuflich für das richtige Heizen mit Holz in Kombination mit weiteren erneuerbaren Energieträgern einsetzt. Die BEG plant das Nahwärmenetz in Form einer Heizzentrale mit Solarthermie, Wärmepumpe, Holzkessel und Fotovoltaik. Hinzu kommen ein zentraler Wärmespeicher mit 30.000 Litern Fassungsvermögen, eine etwa einen Kilometer lange Rohrtrasse, Abzweigschächte sowie Wärmeübergabestationen bei den Abnehmern mit Speichern, Warmwasserbereiter und bis zu zwei Heizkreise.

Der Bedarf scheint vorhanden – hatte eine Erfassung im Vorfeld doch ergeben, dass mehr als 80 Prozent der als Kunden infrage kommenden Haushalte über einen Heizölkessel verfügen. Die übrigen Anwohner des potenziellen Nahwärmenetzes heizen mit Flüssiggas oder Strom, sie kämen also ebenfalls als mögliche Nutzer infrage.

"Gemeinschaftslösungen brauchen Menschen, die gemeinsam mitmachen", warb Bruckner vor rund 70 Zuhörern für das Projekt, dessen Entstehungskosten aktuell mit rund zwei Millionen Euro beziffert werden. Davon entfallen 650.000 Euro auf das Wärmenetz selbst sowie 1,35 Millionen Euro auf Heizzentrale, Speicher und Steuerung. Für die Nutzer bietet sich laut Bruckner ein Einsparpotenzial von rund 500 Euro pro Jahr gegenüber einer Ölheizung.

"Wann wird denn das realisiert sein?", war aus dem Publikum zu Beginn einer abschließenden Fragerunde zu hören. "Das kommt allein auf Sie an", entgegnete Bruckner und empfahl den Interessenten, das Projekt von Anfang an zu unterstützen, da die Anschlusskosten dann am niedrigsten seien. Weiterhin entscheidet die Anschlussdichte darüber, welche Straßen des Stadtteils tatsächlich an das Nahwärmenetz angeschlossen werden. Welche dies genau sein werden, konnte Bruckner allerdings noch nicht sagen. "Das hatten wir 2012 auch schon einmal", erinnerte ein Zuhörer im Publikum an den ersten Versuch vor zehn Jahren, ein Nahwärmenetz vor Ort einzurichten.

"Der Grundpreis bleibt 20 Jahre lang gleich", sagte Bruckner und bewarb das aktuelle Projekt als zukunftssichere Lösung für preisstabiles Heizen. "Die kritische Größe bei dem ganzen Projekt ist die Investition in Netz und Heizzentrale. Die muss umgelegt werden, damit man das Projekt wirtschaftlich sinnvoll darstellen kann. Der Arbeitspreis ist eher untergeordnet, aber das Thema des Grundinvests ist erst einmal da", betonte der Vorstandsvorsitzende der BEG, Holger Steuerwald. Wenn sich schnell genug entsprechend viele Interessenten finden, könnte das Nahwärmenetz laut Bruckner "vielleicht noch in diesem Jahr" gebaut werden. Doch ob dies der Fall sein wird, hängt davon ab, wie viele Adersbacher das Projekt unterstützen.

Daher wurden alle Interessenten gebeten, sich möglichst schnell per E-Mail an waerme@beg-kraichgau.de mit den Initiatoren des Projekts in Verbindung zu setzen. In die Projektierung aufgenommen werden jene Anschlüsse, die bis Donnerstag, 5. Mai, gemeldet wurden. Eine weitere Informationsveranstaltung ist am Donnerstag, 19. Mai, um 18 Uhr in der Adersbacher Mehrzweckhalle geplant.