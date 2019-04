Von Tim Kegel

Sinsheim. Sanfter gehts kaum. Nach Kniebeuge, Liegestütz und leichtem Trab im lichten Gehölz ruhen an diesem Ort Körper und Geist. Mit etwas Glück springen Rehlein und Eichhorn, lugt sogar mal ein Lurch hervor: Ein so genanntes Landschaftsfenster mit einem Waldsofa lädt neuerdings am Waldsportpfad Hasenlauf an der Sommerhälde zur Rast beim Schauinsland aufs heitere Landstädtchen mit Kraichgau-Blick.

Auf diesen Namen haben die Organisatoren die neue Station auf dem beliebten früheren "Trimm-Dich"-Pfad getauft, der sich über knapp vier Kilometer vom Wertholzplatz hinauf zum Hasenlauf-Waldweg windet. Rechtzeitig zum Osterwochenende wurde der entlegene Ort nun offiziell eingeweiht. Die Stelle inmitten von Landschaft, Grün und Vogelstimmen fügt sich gut ein in den sanften Part der städtischen Tourismusaktivitäten: Bewegung und Naturgenuss, keine 30 Gehminuten entfernt von Sinsheims City.

Auf knapp halbem Weg des Sportpfads - seit 1972 bewegen sich hier die Sinsheimer - steht ein geschwungenes Sitzmöbel, ähnlich eines Loungesessels und mit Platz für zwei bis drei Personen. Benutzer liegen mehr als dass sie sitzen auf dem robusten Teil mit Holtbeplankung. Wer das Waldsofa nutzt, blickt auf einen Holzrahmen, verziert mit bäuerlichen Fensterläden. Passepartout-artig fasst dieses Landschaftsfenster den wohl typischsten Sinsheim-Blick ein: den Stiftsturm, Teile der Südstadt, die "Drei-Zinnen"-Silos der Kraichgau-Raiffeisen, davor weite Feldmark, Obstbäume und ein Stückchen Autobahn, 70er-Jahre-Hochhäuser im Osten; dahinter schon der die Nadelbäume des Odenwalds in blauer Ferne.

"Fokus", sagt Annerose Hassert, Stadträtin und Initiatorin von der Agendagruppe Waldsportpfad; der Bilderrahmen-Effekt fördere das "genaue Hinschauen, das Verweilen des Blicks, wie schön es hier doch ist". Aber die Idee hat viele Mütter und Väter: die Initiative Sinsheimer Weihnachtsmarkt, die mit ihren Flohmärkten zum guten Zweck Geld für soziale Projekte, in jüngster Zeit auch öfter für stadtbildverschönernde Projekte erwirtschaftet. Oder Gaby Kovar und ihre Abteilung, im Rathaus zuständig für Agenda-Belange; Schüler der Carl-Orff-Schule, die beim Aufbau des Sofas mithalfen; Angela Stahl, Ortschaftsrätin in Steinsfurt, die unter anderem mit bäuerlichen "Vintage"-Gegenständen handelt und Fensterläden stiftete. Und schließlich: Jochen Kaiser und seine Männer vom städtischen Bauhof, die das ganze sicher aufgestellt und einbetoniert haben. Die Truppe kümmert sich um die rund 100 Kinder- und Erwachsenenspielplätze im Stadtgebiet und ist auch am Waldsportpfad mit dessen Geräten zugange.

Der einst beliebte Pfad wurde in den 70er-Jahren eröffnet, damals mit den berühmten blauen Strichmännchen-Schildern der "Trimm-Dich"-Welle. Als diese abebbte, ging es mit dem Pfad bergab; Moos und der eine oder andere Vandale taten ihr Übriges, dass die Sportstationen irgendwann nicht mehr zu gebrauchen waren. Wenigstens schaffte es Anita Unrath von der städtischen Grünflächenabteilung einige der alten Beschilderungen zu retten: "Die sind jetzt im Stadtarchiv", sagt sie. Vergangenes Jahr wurde der "Trimm-Dich"- dann zum Waldsportpfad, wieder mit Hilfe der Agendagruppe, Annerose Hassert und zahlreichen Helfern, darunter sogar Sporttherapeuten. Die Stadträtin dreht auf dem Pfad schon "seit den 70ern" ihre Runden, "mit meinem Mann, als wir noch nicht verheiratet waren". Dadurch ist ihr der Weg entlang des Waldrands ans Herz gewachsen.

Das Gebiet, in dem er liegt, hat noch mehr Potenzial für sanften Tourismus, ist man überzeugt. In der Nähe von Waldsofa und Landschaftsfenster liegen der wildromantische Sachsweg und ein uriger Bannwald. Ideen für künftige Projekte gibts genug: "Stationen mit Gedichten" etwa; oder "ein Märchenpfad".