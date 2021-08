Von Tim Kegel

Sinsheim. Der Karlsplatz im Herzen von Sinsheim soll Stück für Stück autofrei werden – zumindest, wenn es nach den Wünschen vieler Stadträte und der Stadtverwaltung geht. Der erste Akt der Planung war im Gremium mehrheitsfähig, scheint bei der Bevölkerung aber umstrittener als zunächst gedacht: Das Provisorium, bei dem zunächst 22 Parkplätze durch Hochbeete, Pflanzkübel und Stein-Findlinge ersetzt werden sollen, ist Stadtgespräch. Ein Großteil der Kommentare auf der Facebook-Seite der RNZ Sinsheim gehen mit dem Entwurf des Kernstadt-Ausschusses hart ins Gericht.

59 Kommentare fanden sich dort bis Dienstagabend: "Kaufland freut sich" heißt es darin, oder "Amazon wird sich freuen". Nutzerin Anna Tiltscher schreibt mit vier Ausrufezeichen: "Die hätten mehr Parkplätze machen müssen, keine abbauen. Dann geh ich da halt nimmer einkaufen." "Macht den Geschäften in der Stadt ruhig noch mehr Probleme" lautet das Fazit im Kommentar von Nutzer "Fra Seg". Fakt ist aber auch, dass Teile des Innenstadt-Handels mit dem Provisorium offenbar zufrieden sind: Freie-Wähler-Stadtrat Klaus Gaude und CDU-Rätin Yvonne Hockenberger – beide Gewerbetreibende in der Innenstadt – waren Mitglied der Planungsgruppe, die hinter dem Entwurf steht. Gaude stimmte in der Sitzung dafür, Hockenberger war aus privaten Gründen an dem Abend verhindert.

Ein Großteil der kritischen Stimmen zu dem Beschluss tut aber auch seinen Unmut zu einem anderen Sachverhalt Kund: der Erhöhung der Parkgebühren in der innerstädtischen Kernzone Sinsheims, etwa am Zwingergasse-Parkdeck oder auch am Karlsplatz selbst. Ob die Planung "wohl etwas mit der schwachen Belegung des neuen Parkhauses zu tun hat?", mutmaßt Holger Baschleben. Andere schimpfen wie die Rohrspatzen, von "Abzocke" spricht Manfred Schmitt, unterstellt "Unfähigkeit" oder gar "Misswirtschaft". Ingrid Weinröther empfindet Parkgebühren von einem Euro je halbe Stunde "als eine Unverschämtheit"; oft werden Vergleiche zu Eppingen oder Heilbronn gezogen.

Doch es gibt auch andere Stimmen, die sowohl die Stadtplanung, als auch das Karlsplatz-Konzept in Schutz nehmen: "Am Freibad ist ein mega Parkplatz und man ist ruckzuck in der Stadt", sagt Facebook-Nutzerin Cornelia Drössler, "Aber es muss immer alles bequem sein! Aus’m Auto in den Laden, unglaublich", schimpft sie. Eva Weiland stellt sich hinter die Pläne und plädiert dafür, dass man "dem Erscheinungsbild der Stadt mal etwas Gutes tut und die Chance nutzt, die Fläche zu begrünen". Sehr begrüßen würde sie "eine Begrünung über Blumenkübel und Gras hinaus" und regt – wie zuvor schon einige Grünen-Räte – "ein urbanes Gartenprojekt" an. Dass "Grünflächen und urbane Gärten" die Lebensqualität in einer Stadt "erheblich anheben und negativen Stress reduzieren" können, sei "valide nachgewiesen".

Dann wiederum gibt es Nutzerinnen wie Conny Knüller, die Sinsheims bekannt kurze Wege den bequemen Parkplätzen zuschreibt. Die Mutter sagt, dass Sinsheim "bis jetzt immer zum Shoppen gut geeignet" gewesen sei, genauso wie für Arztbesuche. "Besonders mit Kids möchte man keine langen Wege", führt Knüller an: "Die Parkgebührenerhöhung ist viel zu hoch", findet auch sie. "Für einen Kinderarzttermin drei Euro gezahlt, echt heftig." Auch Zuschriften von Menschen mit Gehbehinderungen haben die Redaktion erreicht, die mit der Karlsplatz-Umgestaltung unzufrieden sind.

Und auch ein Stadtrat klinkt sich in die Diskussion auf Facebook ein: CDU-Mann Jens Schellenberger, der ursprünglich Mitglied der Projektgruppe war, dann aber gegen die verkehrsberuhigenden Maßnahmen stimmte. Die Schließung, schreibt Schellenberger, sei "mit den Stimmen der Gemeinderatsfraktionen der Freien Wähler, der Grünen, der SPD und Aktiv für Sinsheim beschlossen" worden. "Dankesworte", sagt Schellenberger weiter, "dürfen unmittelbar an die Fraktionen gerichtet werden." Prompt meldet sich Nutzer Karl-Heinz Müller, der sagt, dass "keine Politik mehr für die Bürger gemacht" werden würde. Er folgert: "Die Autofahrer sind nur zum Abzocken da."

Details zur Planung, die nach der Sommerpause des Gemeinderats ab September umgesetzt werden soll, gibt es bereits jetzt: In den Sitzungsunterlagen des Gemeinderats werden zwei Ausstattungsvarianten beschrieben, die sich kostenmäßig um rund 3000 Euro unterscheiden. Bei der teureren Variante für rund 27.000 Euro – in der Vorlage als "Variante Fürstenberger" nach der Grünen-Stadträtin Anja Fürstenberger benannt – ist von sechs Sitzbänken die Rede, außerdem von zwei Fahrradständern mit sieben und fünf Metern Länge und Platz für insgesamt 25 Räder. Ähnliche Modelle sind bereits am Freibad zu sehen. Neun Hochbeete, ein Niederbeet und sechs Pflanzkübel sind vorgesehen, einfache, rechteckige Steckmodule aus Holz. Eigentlich hatte Fürstenberger angeregt, das Mobiliar für den Platz in diversen Sinsheimer Schulwerkstätten anzufertigen, was günstiger gewesen wäre, wozu es jedoch – unter anderem aufgrund diverser staatlicher Normen für Sitzmöbel im öffentlichen Raum – nicht kam.

Aufgestellt werden die Kästen und Sitzbänke im Wechsel entlang des Teilstücks des Karlsplatzes zwischen Zwinger- und Rosengasse; ein genaues Muster muss noch gefunden werden. Zwei Behinderten-Parkplätze in dem Areal bleiben wohl bestehen. Darüber hinaus gibt es Überlegungen, auch die Mobile Jugendarbeit "Jumo" ins Projekt einzubinden. Die Rede war von Graffiti nach vorher gemachten Entwürfen, ähnlich der "Street Art Gallery" in der Unterführung der Hauptstraße am Postgarten.

Wert gelegt wurde bei der Umgestaltung darauf, dass es keinerlei "Eingriffe in den Untergrund" gibt. Nichts soll betoniert, geschraubt oder anderweitig dauerhaft fixiert oder verankert werden. Die Auf- und Abbauzeit durch den städtischen Bauhof ist mit 24 Stunden angegeben. Im Hintergrund läuft die Sponsorensuche für das Projekt. Auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht – von Anbeginn gegen die Maßnahme – nimmt es, nachdem er überstimmt wurde, sportlich. Auch er wolle sich, wie es zuletzt hieß, aktiv in den Entwicklungsprozess einbringen.