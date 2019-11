Sinsheim. (tk)Die Kindergärten im Bereich von Sinsheim und seinen zwölf Ortsteilen platzen aus allen Nähten. Verwaltung und Gemeinderat müssen sich in den kommenden Jahren etwas einfallen lassen. So lautete die Botschaft von Amtsleiterin Carmen Eckert-Leutz. Dem neu gegründeten Gemeinderatsausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales gab sie einen Einblick in die Bedarfsplanung der Kindergärten und Kitas.

Auffallend ist: Sinsheims Eltern seien „in zunehmendem Maß bereit dazu“, ihre Kinder schon im Klein- und Kleinstkindalter in die Betreuung zu geben. Durch den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz auch für Unter-Dreijährige werde die Lage kaum einfacher. Und: Die viel zitierte Vereinbarkeit von Familie und Beruf lässt den Ruf lauter werden nach einer wohnortnahen Unterbringung, am besten im Wohnort selbst. Fest steht auch: Die Kinderzahlen in Sinsheim sind gestiegen und werden noch steigen. Dies liege auch, aber nicht nur, „an den Neubaugebieten“, die kürzlich erschlossen sind oder noch erschlossen werden. So lautet das Destillat des knapp dreiviertelstündigen Vortrags von Eckert-Leutz, den sie mit zahlreichen, teils komplexen, Grafiken, Schaubildern und Zusammenhängen über die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Schlüssel-Modalitäten untermauert hat. Eine Materie, bis zu deren letzten Details selbst erfahrene Stadträte nicht durchsteigen, wie eingeräumt wurde.

Trotzdem lautet das Stimmungsbild weitestgehend einhellig, dass in naher Zukunft Einrichtungen erweitert oder neu gebaut werden müssen, dass Personal aufgestockt werden muss – und jede Bemühung privater Betreiber willkommen heißt. Letztere werden in die städtischen Betrachtungen einbezogen. Auch die Tagesmütter-Qualifizierung werde künftig an Bedeutung gewinnen, hieß es. Dies alles koste Geld, brauche Zeit – allein für Planungen und Genehmigungsverfahren – und da ist auch noch der Faktor des hinreichend qualifizierten Personals. Wo man dieses herbekomme, fragten Ausschussmitglieder. „Gute Frage, nächste Frage“, sagte Oberbürgermeister Jörg Albrecht bewusst flapsig.

Als Beispiele für den konkreten Bedarf wurden Unter-Drei-Gruppen in Hilsbach/Weiler genannt, die zur Zeit von Kindern über drei Jahren belegt würden. Hier müsse erweitert werden. Die Nachfrage sei auch in den Hoffenheimer Einrichtungen groß. In der Kernstadt inklusive Rohrbach steht den realen 479 Plätzen ein prognostizierter Bedarf von über 550 Plätzen im Jahr 2020/21 gegenüber. Anhand von Erweiterungen in Waldangelloch sowie 20 Unter-Drei-Plätze in der privaten Kindertagesstätte „Sternenzelt“ im neuen „UP 1“-Gebäude am Ilvesbach ab Januar wurde gezeigt, dass man seit Jahren genau hinschaue und reagiere. Bis die 20 neuen Krippenplätze im künftigen „Süd“-Kindergarten und die insgesamt 30 Plätze im Schulkindergarten der Lebenshilfe belegt werden können, gingen „allerdings drei bis fünf Jahre ins Land“.

Eine Situation, die man so nicht ganz auf dem Schirm hatte, räumten Räte und Verwaltung ein: Die Zahlen hätten „vor wenigen Jahren“ in eine völlig andere Richtung gezeigt: „Wir dachten, wir müssten kämpfen, um einzelne Einrichtungen halten zu können“, sagt Albrecht.