Sinsheim. (cba/tk) Mit fallender Inzidenz rücken Lockerungen in Gastronomie und Einzelhandel näher. Und damit die Frage, ob es Zugangsregeln geben wird und welche dies sein könnten. Die Nachweispflicht eines negativen Schnelltests auf das Sars-CoV-2-Virus birgt Fallstricke: Nach wie vor bestimmt das Thema die Friseurbranche, wenn auch auf unterschiedliche Weise.

Ein Corona-Chaos, das sich – wenn überhaupt – nur ganz allmählich auflöst, schildert Deniz Demir, Inhaber von "Hair Point" in der Sinsheimer Bahnhofstraße und anderen Salons im Kreisgebiet: Wie und wo getestet werden darf, wer das Testen überwachen und bestätigen darf – dies alles habe sich in den vergangenen Wochen stets gewandelt. Von zertifizierten, tagesaktuellen Ergebnissen, die verlangt wurden, hin zu solchen, die 24 Stunden gültig sind. Weiterhin müssen Test- und Friseur-Termin so eng getaktet werden, dass vielen die Lust vergehe – etwa älteren Kunden, die noch einen Fahrdienst brauchen, oder jungen, berufstätigen Spontan-Besuchern. Inzwischen testen sich Kunden immer mehr vor Ort, machen Abstriche vor oder im Salon, beaufsichtigt und bescheinigt von einem "geeigneten Dritten" – sofern der Salon sein Personal geschult hat. Die Tests müssen Demirs Kunden selbst mitbringen.

"Total fatal" für seine Läden sei der Verordnungs-Dschungel, schildert Demir. Inzwischen verträten einige Kunden den Standpunkt "Ich unterstütze das Ganze nicht", seien unzufrieden mit den Bedingungen, würden abblocken und die Testpflicht boykottieren. Nach wie vor würden Termine gemacht, dann aber abgesagt. Die Testpflicht und das Wirrwarr der vergangenen Wochen sei existenzgefährdend und leiste Schwarzarbeit Vorschub. Verwandte und Bekannte griffen dann zu Schere und Haarschneider, andere würden den Friseur ihres Vertrauens zu sich nach Hause einladen.

"Die ersten drei Tage waren ganz schlimm", sagt auch Tülay Erdogan von "Hairstyle" in der Kleinen Grabengasse; allgemein habe der Branche "der Anlauf gefehlt". Nach vier Wochen normalisiere sich die Lage, trotzdem sei es "noch recht ruhig". Positiv sei, dass man beim Arbeiten "ein sicheres Gefühl" habe, und auch "Kunden, die Risikopatienten sind" fühlten sich nun sicherer. Für "große Erleichterung" hätten Lollipop-Speicheltests gesorgt, die Erdogan angeschafft hat und zum Einkaufspreis an Kunden ausgibt. "Lieber so, als schließen zu müssen", sagt sie.

Doch stößt das, was beim planbaren Friseurbesuch hingenommen wird, beim spontanen Stelldichein im Biergarten oder Eiscafé nicht an seine Grenzen? "Ich denke, die Leute können’s kaum erwarten", schätzt die Friseurin. Ein Schnelltest vorab, denkt sie, werde in Kauf genommen. "Ein paar Wochen lang kann man das machen, ein paar Jahre lang nicht."