Sinsheim. (cba) Das Freibad öffnete am vergangenen Freitag. Doch was ist mit dem Schwimmen im Innenbereich? Wann öffnet die Badewelt wieder? "Aktuell ist uns noch kein Öffnungstermin bekannt, wir warten hier weiterhin auf die Vorgaben der Landesregierung Baden-Württemberg", teilt Julia Uhland, Marketingleiterin der Therme, mit. Eine Verordnung, die sich detailliert den Hallen-, Spaß- oder Wellnessbädern widmet, gibt es noch nicht.

Doch die Mitarbeiter der Badewelt sind vorbereitet. Die Anlage soll, sobald der "Wink von oben" kommt, wieder an den Start gehen. "Aufgrund der momentan sehr dynamischen Situation, des aktuell vorliegenden Stufenplans des Sozialministeriums sowie der positiven Entwicklung der Inzidenzwerte bereiten sich unsere Teams bereits intensiv auf eine baldige Wiedereröffnung vor", macht Uhland trotzdem Hoffnung.

Dennoch: Wenig greifbare Informationen in dieser "dynamischen Situation". Neuigkeiten gibt es aber trotzdem: Das neue Sauna-Boot, das als zusätzliche Attraktion künftig die Schwitzenden über den See schippern wird, hat nun einen Namen: Die Spezialanfertigung soll "Freya" heißen, ist also der nordischen Göttin der Liebe, des Glücks und der Gesundheit gewidmet.

"Freya" gehörte einer alten Seefahrerkultur an – so will es die Legende –, die in tiefer Verbundenheit mit der Natur stand. Dass nackte Menschen künftig auf ihrer 15-minütigen, schwitzenden Reise – sichtgeschützt von Ornamenten – nun von der Göttin der Liebe, der Lust und der Fruchtbarkeit übers Gewässer geschoben werden, ist nicht die Wahl der Badewelt-Macher: "Wir haben bereits im Februar und März die Community auf unseren Social Media-Kanälen eingebunden", berichtet Uhland, wie es zur Entscheidungsfindung kam. Es waren die Badewelt-Besucher, die sich über die Sozialen Netzwerke an der Namensgebung beteiligt und schließlich abgestimmt haben. Die Wahl fiel auf Freya, die Tochter eines Meeresgottes. Diese gilt übrigens auch als eine Kriegs- und sogar als Totengöttin.

Eine würdige Bootsweihe steht aber noch aus. Doch die Marketingleiterin zweifelt grundsätzlich an der Machbarkeit: "Ob eine Taufe in der aktuellen Situation so überhaupt stattfinden kann, steht momentan leider noch nicht fest."