Sinsheim. (RNZ) Im Rahmen des aktuellen Ausbaus der A6 auf sechs Fahrstreifen steht auch die Erneuerung der Autobahnbrücke über die B292/B39 zwischen Sinsheim und Dühren an. Diese wird komplett in zwei Abschnitten ersetzt, teilte die zuständige Verwaltungsgesellschaft ViA6West am Mittwoch mit. Im aktuell zweiten Schritt wird das nördliche Teilbauwerk in Fahrtrichtung Mannheim erneuert. Hierfür werden am Wochenende, 16. bis 19. Juli, die neuen Fertigbetonträger auf die Brückenhälfte aufgelegt.

Für den Einhub der tonnenschweren Fertigteile ist eine Vollsperrung der B292/B39 zwischen Sinsheim und Sinsheim-Dühren im Bereich der Baustelle in beiden Fahrtrichtungen erforderlich, entsprechende Umleitungsstrecken sind eingerichtet. Die Autobahn-Auf- und -Abfahrten in bzw. aus Richtung Mannheim und Heilbronn/Nürnberg sind von der Sperrung nicht betroffen. Die Sperrung beginnt am Freitag, 16. Juli, um 23 Uhr, und dauert voraussichtlich bis Montag, 19. Juli, 05 Uhr.

Die Umleitung des Verkehrs von Dühren in Richtung Sinsheim erfolgt über die Autobahn A6 von der Anschlussstelle Sinsheim (33a) bis zur Anschlussstelle Sinsheim-Süd/Arena (33b). Der Verkehr aus Sinsheim in Richtung Dühren/Angelbachtal wird über die B45 über Hoffenheim und Eschelbach umgeleitet. Die Umleitungsstrecken (U4/U5) sind entsprechend ausgeschildert. Betroffen von der Vollsperrung ist ebenso der Fuß- und Radweg unter der Brücke.

Sollten die Arbeiten früher als geplant fertiggestellt sein, wird die Sperrung entsprechend zeitnah aufgehoben.