Von Tim Kegel

Sinsheim. Der Hochwasserschutz beschäftigt den Gemeinderat. Mehrere Maßnahmen stehen in den kommenden drei bis fünf Jahren an, unter anderem müssen Becken in Hoffenheim und Waldangelloch angepasst werden. Bereits fertiggestellt wurde jetzt ein Becken am Waidbach am Rand der Sinsheimer Innenstadt. Die Maßnahmen sind aufwendig, teuer - und daher nicht ganz unumstritten.

Der Waidbach entspringt zwischen Sinsheim und Daisbach und fließt an der Krebsgrundsiedlung und dem Berufsschulzentrum vorbei in Richtung Elsenz. Seine Aufnahmefähigkeit kommt bei Starkregen an ihre Grenzen, allein schon wegen der Feldflächen an der Waibstadter Höhe und im Bereich der Kreismülldeponie.

Ans letzte Waidbachhochwasser in den 1960er-Jahren erinnert sich CDU-Stadtrat Peter Hesch: "Das hat damals die Wilhelmstraße unter Wasser gesetzt." In der Folgezeit wurde das bestehende Becken gebaut und seit Herbst 2017 bis jetzt vom Sinsheimer Büro Willaredt umgestaltet. Rund 730.000 Euro zuzüglich Grunderwerb hat die Maßnahme gekostet, bei welcher der 60 Meter lange Damm um rund 1,60 Meter Höhe aufdimensioniert und die Dammneigungen flacher gestaltet wurden. Der Zuschuss liegt bei rund 20 Prozent.

Nun hofft man, bei künftigen extremen Wetterlagen besser gerüstet zu sein. Oberbürgermeister Jörg Albrecht sagt aber auch, dass es Unwägbarkeiten gibt, wie etwa die "urbanen Sturzfluten der jüngsten Jahre". Erst kürzlich wurden Teile der Autobahn A6 binnen kürzester Zeit von Wassermassen geflutet.

Ans letzte Winkelbach-Hochwasser erinnern sich Waldangellochs Ortsvorsteher Edgar Bucher und SPD-Stadtrat Jürgen Schön noch gut, es war am 23. Juni 1987. "Die Leute sind gebeutelt", sagen sie; über 40 Gebäude seien vom Hochwasser beschädigt worden.

Damals, sagt Bucher, "kam das Wasser einen drei Viertel Meter hoch" ins Dorf geflossen. Gemessen an der Elsenz sind Winkel- und Waldangelbach Rinnsale in schmalen Gräben, doch bei Regen werden sie von den zahlreichen Bergen und Feldern rund um den Ort gespeist, von wo aus Wasser in die Bächlein strömt.

Ein Fohlen haben sie damals aus einem Stall gerettet, erinnern sich Bucher und Schön; "das hat bis zum Kopf im Wasser gestanden". Die Gegend um die Bahnhofsgaststätte: "ein See"; große Schäden im Keller des Raumausstatterbetriebs in der Nachbarschaft: Dieser habe daraufhin "seine ganzen Teppiche wegschmeißen müssen".

Der volkswirtschaftliche Schaden sei größer als die zuschussgebenden Stellen anhand komplizierter theoretischer Modelle berechnet hätten, wie Bucher und Schön in der Sitzung darstellten: Die vielen, vermeintlich geringerwertigen Wirtschaftsgebäude im Einzugsbereich des geplanten Beckens - sie waren als Material-, Arbeits- und Lebensmittellager oder Stall elementar wichtig für die Bevölkerung, schildert Bucher auf Nachfrage der RNZ. Seiner Ansicht nach wäre es kurz nach dem Waidbachhochwasser einfach gewesen, mit Nachbargemeinden einen Hochwasserschutz-Zweckverband zu gründen. Dies wirke sich positiv auf Zuschüsse und Umsetzung von Hochwasserschutzkonzeptionen aus. Anders als in manchem Stadtteil müsste in Waldangelloch ein Rückhaltebecken erst noch gebaut werden.

"Keine Bezuschussung möglich" hieß es nun am Winkelbach. 1,8 Millionen Euro kostet die Maßnahme und Bernd Kippenhan, Leiter des städtischen Infrastrukturamts, empfiehlt sie ausdrücklich. Nun soll sie gebaut werden, wenn auch nur mit knapper Mehrheit von 17 Ja-, und zwölf Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen im Gemeinderat.

Ganz andere Probleme gibt es beim Hoffenheimer Rückhaltebecken am "Balzfelder Weg". Auch hier wirken sich Felder und Anhöhen auf ein Richtung Ortsmitte laufendes Bächlein aus. An dem bereits bestehenden Becken, gebaut in den frühen 1990er-Jahren, sei man auf bauliche Mängel gestoßen, wie Kippenhan schilderte.

Man kam zur Einsicht, dass der Damm einer möglicherweise aufkommenden Wassermasse nicht standhalten würde; daraufhin wurde ein Loch in den Damm gebohrt, um einen halbwegs kontrollierten Ablauf bei Hochwasser zu gewährleisten.

Das im Raum stehende Risiko eines Dammbruchs habe die Verwaltung zum Handeln gezwungen, sagte Baudezernent Tobias Schutz auf Nachfrage. Schließlich könne keiner sagen, ob nicht schon morgen ein Hundert- oder Fünfhundertjähriges Hochwasser den Ort treffen wird. Rund 516.000 Euro werden für die Sanierung im Balzfelder Weg fällig, rund 177.000 Euro Zuschüsse werden erwartet. Ursachen-, wohl auch Verursachersuche müsse das Rathaus nun betreiben, räumt Schutz ein. Allerdings seien zurzeit "sämtliche Akteure" des wahrscheinlich fehlerhaft konzipierten Damms "nicht mehr im Amt oder noch unbekannt".

Die Maßnahmen böten "keine Gewähr bei urbanen Ereignissen", warnte Jörg Albrecht vor zu hohen Erwartungen. Differenziert betrachteten viele Räte den örtlichen Hochwasserschutz. CDU-Sprecher Friedhelm Zoller sah "die Kapazität der Ämter" gefährdet. Freie-Wähler-Sprecher Harald Gmelin sah die Waldangellocher Maßnahme aufgrund endlicher Finanzmittel mit Skepsis, wusste aber auch: "Die Betroffenen verfluchen uns." Auch Grünen-Rat Alex Riederer gab sich "unsicher". Aktiven-Sprecher Alexander Hertel sagte: "Wir sparen nicht bei der Feuerwehr, dann sollten wir’s beim Hochwasserschutz auch nicht tun."