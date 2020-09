Sinsheim. (jubu) Unter dem Motto "Wir warnen Deutschland" findet an diesem Donnerstag um 11 Uhr erstmals ein bundesweiter Warntag statt. In Sinsheim und ganz Deutschland werden Warn-Apps auf Handys piepsen, Sirenen heulen und Rundfunkanstalten ihre Sendungen unterbrechen. Droht Gefahr für die Bevölkerung, ist schnelle Information das A und O; dann zählt jede Sekunde. Ziel des Warntags ist es, die Menschen für das wichtige Thema Warnung der Bevölkerung zu sensibilisieren und ihnen Informationen zu Abläufen und Warnkanälen an die Hand zu geben. "Denn nur wer eine Warnmeldung wahrnimmt und einordnen kann, kann sich in Gefahrensituationen richtig verhalten und sich und seine Familie schützen", schreibt die Bundesregierung in einer aktuellen Information.

An der Aktion beteiligt sich auch die Große Kreisstadt Sinsheim rund um ihr aufgebautes Sirenennetz. Sven Fischer von der Feuerwehr, Abteilung Stadt, ist zuständig für die Prüfung und Pflege der "Heuler". Dass alles funktioniere, würden monatliche Probealarme bereits zeigen. Anlass zur Teilnahme am neu eingeführten Warntag sei lediglich die Vollständigkeit. Hintergrund sei, dass viele Städte weniger Sirenen in Verwendung hätten. Gerade in Großstädten würden sie oftmals nicht, wie in Sinsheim, getestet werden. Bereits vor geraumer Zeit hatte der hauptamtliche Wehrmann ein Informationsblatt verfasst, das den Bürgern bei der Erkennung verschiedener Signaltöne helfen soll. "Für die Bevölkerung sind zwei Signale entscheidend: Bei Gefahren senden wir einen auf- und abschwellenden Warnton, bei Entwarnung den von Probealarmen bekannten Dauerton." Bei Ersterem gelte die Anweisung, Rundfunkgeräte einzuschalten und sich auf den Behördenseiten über den Grund der Warnung zu informieren.

Jede der in den zwölf Stadtteilen angesiedelten Sirenen werde den Ton ausspielen. Im Klang könne es kleine Unterschiede geben, erklärt Fischer. Momentan sei man nämlich in der Umstellung von Analog-Sirenen auf den neuen Digitalstandard. Das hänge mit verschiedenen technischen Gegebenheiten zusammen, die eine Umstellung auf die neuen Sirenen notwendig machen. "Auf dem Dach des Rohrbacher Feuerwehrhauses ist ein solches Gerät installiert", sagt Fischer.

Grund für das Aufrechterhalten von Sirenen ist nicht mehr, wie früher, die Alarmierung der Feuerwehrleute im Einsatzfall – dieses Problem hätte sich durch den flächendeckenden Einsatz von Funkmeldeempfängern bereits vor langer Zeit erübrigt. Vielmehr gehe es um die Möglichkeit einer Rückfallebene im Schadens- und Krisenfall. Warn-Apps, auch genannt "MoWas" (Modulare Warnsysteme), auf Smartphones informieren zwar umfassender – man erhält eine Textnachricht mit dem Sachverhalt – doch benötigen diese eine andauernde Internet- und GPS-Verbindung. "In Funklöchern, die gibt es auf Sinsheimer Gemarkung noch immer zur Genüge, würde dann keine Warnung herausgehen", erzählt Fischer. Eine Mischung aus App und Sirene sei vernünftig.

Sirenen sind dem Feuerwehrmann zufolge also noch immer sinnvoll, gewarnt werde schließlich nicht nur, wenn die Welt untergehe. Bei Großschadenslagen, Geruchs- und Schadstoffbelastung infolge von Bränden sind sie ein probates Warnmittel. Durch die Seltenheit dieser Ereignisse im Stadtgebiet ist ihre Präsenz nur in den Hintergrund gerückt. Der Warntag soll künftig jedes Jahr am zweiten Donnerstag im September stattfinden und an die Wichtigkeit von Warnungen und deren Abläufe erinnern.