Sinsheim. (pol/mare) Anwohner haben beim brand zweier Müllcontainer in Eschelbach Schlimmeres verhindert. Das berichtet die Polizie.

Zwei Müllcontainer gerieten demnach am späten Freitagabend in der Hoffenheimer Straße aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Kurz vor Mitternacht wurde das Feuer von einem Anwohner entdeckt und die Feuerwehr informiert.

Weitere Anwohner zogen die Müllcontainer, die nahe eines Anwesens standen, auf die Straße, sodass das Feuer an der Fassade des Anwesens kein weiteres Unheil anrichten konnte. Die Gebäudefassade sowie ein Fenster und ein Rollladen waren durch die Hitzeeinwirkung stark beschädigt.

Die Freiwillige Feuerwehr Eschelbach war mit 13 Mann im Einsatz und löschte die Müllcontainer ab. Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht näher beziffern. Die Ursache des Feuers ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Sinsheim unter Telefon 07261/6900 entgegen.