Von C. Beck und A. Becker

Sinsheim. Wie geht es weiter mit der Elsenzhalle und dem Areal, auf dem sie steht? Diese Fragen bewegen einige Sinsheimer. Und auch Parteivertreter machen sich Gedanken, die Ideen fallen dabei recht unterschiedlich aus.

So haben Mitglieder des SPD-Stadtverbands am Samstag vor dem ehemaligen Grundbuchamt in der Bahnhofstraße Unterschriften für den Erhalt der Elsenzhalle gesammelt. Rund 100 Personen haben trotz Kälte und Schneefall unterzeichnet. Manch einer kam extra nach Sinsheim, um sich gegen den im Raum stehenden Abbruch der Halle auszusprechen. "Das hätten wir nicht erwartet", freute sich der SPD-Vorsitzende Michael Kaestel. Die Parteivertreter möchten noch weitere Unterschriften sammeln. Neben weiteren Ideen brachte die SPD ein "Kulturzentrum am Elsenzbogen" als neues Nutzungskonzept des seit fast zwei Jahren aufgrund von Sicherheitsmängeln gesperrten Gebäudes ins Spiel.

Als unumgänglich bezeichnen Vertreter der Grünen-Fraktion im Gemeinderat den Abriss der Elsenzhalle, dies geht aus einer dreiseitigen Pressemitteilung hervor. Demnach sei die Halle "völlig aus der Zeit gefallen", Sinsheim brauche keine "riesige Halle, die an eine Lagerhalle erinnert" und deren Technik völlig veraltet sei. Aufgrund des Lärmschutzes sei die Zahl der Abendveranstaltungen ohnehin stark eingeschränkt, und es gebe einige Alternativen: die Dr.-Sieber-Halle, die Turnhalle der Carl-Orff-Schule und für den Fohlenmarkt ein Festzelt. Sinsheim brauche deshalb eher ein Bürgerzentrum mit mehreren Räumen statt der Elsenzhalle.

Vertreter der SPD sammelten Unterschriften zum Erhalt der Halle. Foto: Alexander Becker

Auch bei der Stadtverwaltung ist man überzeugt, dass die Elsenzhalle in ihrer momentanen Form nicht zu retten ist – dies bestätigte Oberbürgermeister Jörg Albrecht auf Nachfrage. Die Halle ist mittlerweile leer, ein Abriss stehe aber nicht unmittelbar bevor. Denn das Thema sei sehr komplex, beim Sanierungsgebiet Wiesental hänge vieles miteinander zusammen. Bleibe die Elsenzhalle stehen, ergebe es keinen Sinn, den Verkehrsübungsplatz zu verlagern, nennt der OB ein Beispiel. Und die Elsenzhalle selbst sei dabei nur "ein kleiner Baustein".

Diese und weitere Angelegenheiten könnten im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbs geklärt werden, regt Albrecht an. Ob diese Idee umgesetzt wird, soll der Gemeinderat voraussichtlich vor der Sommerpause entscheiden. Dabei hätten die Bürgervertreter laut OB die Möglichkeit, Grundbedingungen festzulegen, also beispielsweise, was gewünscht und was nicht gewünscht ist. Albrecht erhofft sich, dass im Rahmen des Ideenwettbewerbs viele Vorschläge eingehen, die verschiedene und möglicherweise auch neue Blickwinkel zur Entwicklung des Sanierungsgebiets Wiesental ermöglichen. Und wann geht es an die Umsetzung? Im Jahr 2024 laufe das Sanierungsprogramm aus, erklärt der OB. Wenn Zuschüsse fließen sollen, müssten die Arbeiten bis dahin abgeschlossen sein.

Die Grünen-Fraktion wünscht sich eine breite Bürgerbeteiligung im Hinblick auf die Zukunft des Gebiets und einen offenen Workshop, um dafür einen Namen zu finden. Als Ideen werfen die Grünen in den Raum, dass das Gebiet weitgehend autofrei werden soll, dies spare Erschließungskosten und trage dazu bei, dass es dort ruhig und familienfreundlich sei. Zudem wird angeregt, dass dort bezahlbarer Wohnraum für alle Generationen steht, mit wenig versiegelter Fläche und so viel Grün wie möglich. "Aber auf keinen Fall möchten wir Blöcke für gehobenes Wohnen, wie wir sie in Sinsheims Innenstadt schon vielfach haben!" heißt es in der Pressemitteilung. "Kein Mensch hat gesagt, dass wir Blöcke bauen wollen", erklärt OB Albrecht dazu.