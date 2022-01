Sinsheim. (cba) Mit einem Smartphone hat er seiner Freundin die Nase gebrochen, eine "Backpfeife" steckte die junge Frau auch ein. Und zwar weil er die Nummer ihres Ex-Freundes auf deren Handy entdeckt hatte und sich im Recht fühlte. In einer Sprachnachricht sagte er sinngemäß, dass sie dies und noch Schlimmeres verdient habe. Reue zeigte der Angeklagte vor dem Amtsgericht keine, sondern empörte die Richterin mit Äußerungen wie: Seine Freundin habe ihm nur eine "reinwürgen wollen, wie sich das für eine Frau eben gehört", und "ein Mädchen, das bei der Polizei sitzt und heult, dem wird halt geglaubt".

Die junge Frau aus Helmstadt, die mit dem Angeklagten zusammen, nach dem Vorfall im August getrennt war und jetzt wieder mit ihm zusammen ist, erlitt einen blutenden Bruch des Nasenbeins, weil ihr Freund ihr das Handy ins Gesicht geworfen hatte, und musste operiert werden. Bei der Vernehmung im Zeugenstand war sie sichtlich betroffen, die Verhandlung musste unterbrochen werden, da sie mit den Tränen kämpfte. Während der Verhandlung unterbrach sie der Angeklagte mehrfach und warf der Richterin vor, der Zeugin, also seiner Freundin, die Worte regelrecht in den Mund zu legen. Er fragte, warum bei der Verhandlung nur Frauen befragt würden. Die Richterin wies ihn zurecht und sagte: "Es ist respektlos, wenn Sie ständig dazwischenquatschen. Dies zeigt auch, was Sie von Frauen halten."

Der 23-jährige Sinsheimer, der ohne Verteidiger erschienen war, hat einige Einträge im Bundeszentralregister vorzuweisen, unter anderem wegen Körperverletzung. Nachdem sich die Staatsanwältin für eine Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung ausgesprochen hatte, erklärte er: "Ich hatte das nicht so vor, dass das Handy auf ihrer Nase gelandet ist." Er meinte, er beabsichtige immerhin, die Kosten der nächsten Nasen-OP seiner Freundin zu übernehmen und meinte, dies und eine Geldstrafe seien ausreichend. "Jeder macht mal Fehler", sagte er dazu. Er habe eben Pech gehabt, dass das Handy an der Nase seiner Freundin gelandet ist. Psychologischen Gesprächen wolle er sich gerne unterziehen, um zu beweisen, "dass ich ein sozialer und kompetenter Mensch bin".

Der Vorfall hatte sich auf dem Rewe-Parkplatz in der Muthstraße zugetragen. Nach einem Streit mit seiner Freundin habe er beim Aussteigen das Handy ohne zu schauen ins Auto geworfen. Ein Polizist, der die Geschädigte am Tattag angehört hatte, sagte unter anderem, dass der Angeklagte seiner Freundin angedroht habe, ein Video von ihr zu veröffentlichen, das sie nackt zeigt. Er habe sie außerdem beleidigt, berichtete die Freundin. Dies geschehe häufiger und immer dann, wenn er im Recht sei, meinte sie und nahm ihren Freund in Schutz. Sie glaube nicht, dass er ihre Nase habe brechen wollen, sagte aber auch, der Angeklagte habe sie aufgefordert, dafür zu sorgen, "dass die Sache unter uns bleibt". Seit dem Vorfall sei er nicht mehr gewalttätig geworden.

Die Richterin hielt die Aussagen der Zeugin für glaubwürdig und meinte, der Angeklagte habe aus seinen Vorstrafen nichts gelernt, eine Auseinandersetzung mit dem aktuellen Vorfall habe sie nicht feststellen können. Das Handy sei als gefährliches Werkzeug zu betrachten. Somit wurde der Angeklagte wegen gefährlicher Körperverletzung sowie vorsätzlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung zu acht Monaten Freiheitsstrafe auf drei Jahre Bewährung verurteilt. Er muss sich Gesprächen unterziehen, in denen er lernen solle, wie man "mit seiner impulsiven Art umgeht, ohne dass man den anderen beleidigt oder schlägt", sagte die Richterin. Zudem muss er 1500 Euro an die psychologische Beratungsstelle Sinsheim zahlen.