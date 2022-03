Dr. Wolfgang Hornig will mit seinem Test- und Impfzentrum auch niedergelassene Ärzte entlasten. Foto: Christian Beck

Sinsheim. (cbe) Testzentren gibt es viele in der Stadt, doch manche wirkten wenig vertrauenerweckend, sagt Dr. Wolfgang Hornig. "Ich will zeigen, dass es auch anders geht." Vor diesem Hintergrund wird der gelernte Zahnarzt im Laufe der Woche ein Test- und Impfzentrum am Parkdeck Zwingermühle neben dem Tedi-Markt eröffnen.

Rund 60.000 Euro habe er in die Räume investiert, in denen früher eine Galerie untergebracht war. Dort gibt es getrennte Zugänge für jene, die sich testen lassen, und jene, die sich impfen lassen möchten, da das Gebäude auch über einen Zugang zur Zwingergasse verfügt. Zudem verfüge er über ein Gerät, mit dem er einen PCR-Test machen kann und das Ergebnis innerhalb einer halben Stunde vorliegt. Im oberen Stockwerk könne er sich vorstellen, Vorträge und Fortbildungen zu Gesundheitsthemen anzubieten.

Hornig plant, das Test- und Impfzentrum an sieben Tagen die Woche von 9 bis 21 Uhr zu öffnen. Auch Hausbesuche seien möglich. 20 Personen sollen dort arbeiten. Mit diesem Angebot möchte er auch niedergelassene Ärzte entlasten. Diese teilten ihm häufig mit, dass die Arbeitsbelastung aufgrund von Corona kaum zu stemmen sei.