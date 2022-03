Sinsheim. (zg/cbe) Ein neues, schonenderes Verfahren wird seit wenigen Wochen am Sinsheimer Krankenhaus angeboten. Dabei wird Frauen die Gebärmutter entfernt, ohne den Bauchraum operativ zu öffnen. Stattdessen geschieht die Entfernung minimalinvasiv über die Scheide. Diese Methode bietet mehrere Vorteile; Patientinnen, die sich dieser Operation unterzogen haben, äußern sich laut GRN zufrieden.

Meist lassen sich Frauen die Gebärmutter und teilweise auch noch die Eierstöcke und Eileiter entfernen, weil eine Senkung oder eine Krebserkrankung vorliegt. "Von Herbst 2020 bis August 2021 haben wir rund 70 Operationen dieser Art durchgeführt", berichtet Dr. Ana-Maria Schmidt, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe am Sinsheimer Krankenhaus auf Nachfrage. Nun gebe es grundsätzlich seit wenigen Monaten die neue Methode. Schmidt erhielt eigens eine OP-technische Schulung, damit der Eingriff in dieser Form auch in Sinsheim angeboten werden kann – als eine der wenigen Einrichtungen in Deutschland, teilt die Klinik mit. "Das nächste Krankenhaus, das mit dieser Methode operiert, liegt in Sigmaringen", erklärte die Chefärztin auf Nachfrage.

Die neue OP-Methode nennt sich VNotes. Das Akronym steht für "vaginal natural orifice transluminal endoscopic surgery". Mittels eines feinen Instruments ist es möglich, die für diese Eingriffe nötige Bauchspiegelung über die Scheide vorzunehmen, sodass kein Zugang wie bisher über den Bauch erfolgen muss. Das heißt, es ist kein Schnitt am Bauch nötig. Die neue Methode vereine die Vorteile aller bisherigen Methoden, teilt die GRN mit. Patientinnen hätten so weniger Schmerzen nach der Operation, vor allem, da es keine Wunden in der Bauchdecke gibt. Die Patientinnen könnten nach der OP schneller wieder nach Hause als nach bisherigen Eingriffen. Auch das kosmetische Ergebnis sei ein besseres, da man keine Narben sehe. "Die OP-Methode ist grundsätzlich für alle Frauen geeignet. Wir besprechen den Eingriff aber natürlich vorab individuell mit jeder Patientin", erklärt Schmidt.

Die erste Patientin, die sich am Sinsheimer Krankenhaus auf diese Weise operieren ließ, berichtete: "Man hat mir die Methode genau erklärt. Mir hat das alles total eingeleuchtet. Ich würde mich heute sofort wieder dafür entscheiden. Die vielen Vorteile sprechen für sich. Ich konnte mich schon am ersten Tag nach der OP normal bewegen. Ich halte mich zwar an die Empfehlungen, mich noch etwas zu schonen, fühle mich aber sehr gut". Die Patientin habe drei Tage nach dem Eingriff das Krankenhaus verlassen.

An jenen Orten in Deutschland, an denen die neue Operations-Methode eingesetzt wird, "wurden durchweg positive Erfahrungen gemacht", berichtet Schmidt. Vor diesem Hintergrund seien weitere Eingriffe dieser Art in Sinsheim geplant.