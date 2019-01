Sinsheim. (ubk) "Wir sind, was wir tun: die Naturschutzmacher." Mit diesem hohen Anspruch stellt sich der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in seinem Internetauftritt vor. Nicht die Hände in den Schoß legen, sondern das Gespräch suchen, den Finger in die Wunde legen: Diesem Postulat folgt auch die Ortsgruppe Sinsheim. Zu dem Thema "Insektensterben - Ursachen und Folgen", hatte sie am Freitagabend in die Stadiongaststätte Sinsheim zu einem Vortrag mit anschließender Diskussion geladen - in Ergänzung zu der vor einer Woche im Rathaus-Foyer eröffneten Ausstellung "Irrweg Pestizide".

Die Referentin Sabine Holmgeirsson, Fachbeauftragte für Bienen und Pestizide im Nabu-Bundesfachausschuss, ging auch gleich in die Vollen. Etwa 48 Prozent aller Tiere seien Insekten, womit sie so etwas wie die heimlichen Herrscher der Tierwelt seien. "Sie benötigen für ihre Lebensweisen bestimmte Landschaftsstrukturen", bemerkte sie. So nisteten zum Beispiel 70 Prozent der Wildbienen und Hummeln am Boden. Dies mache bereits deutlich, wie elementar für deren Existenzerhaltung eine gesunde Landschaft sei. Schließlich würden rund 90 Prozent aller Kulturpflanzen weitestgehend von Bienen, Hummeln und anderen Insekten bestäubt. Zahlen, welche den Laien staunen lassen.

Ein düsteres Bild von der Zukunft der Insekten zeichnete Sabine Holmgeirsson bei ihrem Vortrag in Sinsheim. Foto: Ulrich Brefka

Vor diesem Hintergrund schrecke die wissenschaftlich fundierte Studie einer Krefelder Forschergruppe aus dem Jahr 2015 auf, die nachweise, dass innerhalb eines Zeitraumes von 25 Jahren die "Insekten-Biomasse" um 75 Prozent zurückgegangen sei. Es gehe nun darum, den Fakten nachzuspüren, die für diesen alarmierenden Zustand mitverantwortlich seien. Neben der ungebremsten Flächenversiegelung und damit fehlender Nistmöglichkeiten und Nahrung spielten die Tendenz zu Monokulturen, aber zweifellos auch Aspekte des Klimawandels eine Rolle, betonte die Expertin. Nicht zuletzt der "Beschuss mit Pestiziden", dem Allerheilmittel vieler Landwirte bei der Schädlingsbekämpfung, könne weitreichende negative Folgen haben. So störe die toxische Wirkung auf Nervenzellen der Bienen deren Kommunikationsverhalten.

Insbesondere das Reizwort Glyphosat - für die Landwirte ein Herbizid zur erwünschten Unkrautvernichtung, für die "Naturschützer ein Killer willkommener, die Biodiversität (Artenvielfalt) bewahrender Wildkräuter" - zeigte bei der abschließenden Diskussion eine Kluft zwischen den Anliegen der anwesenden Landwirte sowie den Positionen der Naturschützer. Trotz kontroverser Interessen waren sich aber schlussendlich alle darin einig, dass sich die Landwirtschaft nicht nur als Lebensmittelerzeuger verstehen sollte, sondern zugleich eine hohe ethische Verantwortung für die Natur- und Landschaftserhaltung trage.

Als Landwirt fühle er sich da von Seiten zuständiger Politiker "ziemlich allein gelassen", warf einer der Diskussionsteilnehmer ein. Noch sei man zu sehr einem "unseligen Produktionsdruck sowie oftmals weltfremden Reglementierungen" ausgeliefert. Dabei müsse leider manches auf der Strecke bleiben, was für den Naturschutz spreche und für die "Erhaltung der Artenvielfalt in Flora und Fauna" begrüßenswert wäre.