Von Christiane Barth

Sinsheim. Die seit Langem bestellten Absperrbänder sind noch auf dem Schiff unterwegs, die Süßigkeiten sortiert der Theaterleiter gerade ins Regal und entrollt zwischendurch immer mal wieder ein Werbebanner. Film ab: Ab Donnerstag laufen im Citydome Sinsheim wieder Kinofilme auf der Leinwand. Frank Krause hat alle Hände voll zu tun, um "den Laden wieder hochzufahren." Denn: Seit 29. Mai ist die neue Verordnung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau öffentlich. Damit hat Krause die Gewissheit: "Wir dürfen wieder aufmachen."

In der Corona-Verordnung sind die Details, unter welchen Bedingungen der Kinobetrieb wieder angekurbelt werden darf, klar geregelt. Die Citydome-Besucher müssen auch im Kino eineinhalb Meter Abstand zu anderen Personen einhalten. Die Abstandsregelung schränkt die Kapazität eines Kinosaales deutlich ein: Wo bislang 172 Besucher Platz hatten, sind vorerst nur 42 zugelassen. Die Bestuhlungspläne richten sich nach der maximalen Auslastung, die die Landesverordnung vorgibt. Ob sich der Kinobetrieb unter diesen Bedingungen überhaupt rechnet? "Natürlich nicht", räumt Krause ein, "aber wichtig ist, dass wir wieder da sind." Auch personell muss er vorerst "das absolute Minimum fahren".

Mundschutzpflicht, Wegeleitsystem, Piktogramme und Desinfektionsspender: All die von Corona geprägten Begleitumstände hindern den Theaterleiter nicht daran, an der Attraktivität des Kinos zu feilen. Ab Donnerstag, 11. Juni, sollen mehrere neue Filmreihen weitere Stammgäste generieren. Die besten europäischen Filme, die besten deutschen Filme, die besten Buchverfilmungen, die besten Musicalfilme, die besten Musikeventfilme: Leinwandklassiker in den verschiedensten Sparten, Blockbuster und Filmperlen sollen ihren festen Platz im Programmkalender bekommen und so neue Schwerpunkte schaffen. Auch die Trilogie "Herr der Ringe" will Krause wieder zeigen und damit offenkundig machen, was ein Filmtheater leisten kann: "Das ist halt Kino. Das kriegt man zu Hause nicht hin."

Um die "Lichtspielhäuser", die auch schon vor der Pandemie unter schwindenden Besucherzahlen litten, vor noch größeren Verlusten zu bewahren, die Corona verursacht hat, rief der Kinovermarkter "Weischer Cinema" die Aktion "Hilf Deinem Kino" ins Leben, die auch auf der Internetseite des Sinsheimer Citydomes verlinkt ist. "War ein netter Wink von denen", findet Krause. Das Prinzip ist einfach: Mit einem Klick gelangt der Websitebesucher auf eine Seite mit einer Karte, auf der er sein Lieblingskino anwählen und Kinowerbung schauen kann, die eigentlich sonst im Kino laufen würde. Der angeklickte Werbespot spült ein wenig Geld, einen Werbezuschuss, in die Kasse des Kinos, das nun zweieinhalb Monate ohne Einnahmen überleben musste. Wie viel das ist, kann Theaterleiter Krause momentan nicht sagen. "Die Abrechnung läuft über eine andere Stelle. Es sind wohl keine horrenden Beträge, die da zusammenkommen, aber wohl ein schöner Beitrag."

Dass sich die bestellten Absperrbänder noch auf dem Seeweg nach Sinsheim befinden, steht dem Neustart nicht im Wege. Im Bestand des Kinos hat der Theaterleiter noch genug Material auftreiben können, um das Wegeleitsystem korrekt umzusetzen. Was läuft? "Wir machen erst einmal mit dem Programm vor Corona weiter", berichtet er. Zwei neue Filme kommen dazu: "Mina und die Traumzauberer", eine Fantasygeschichte für Kinder, sowie die Komödie "Rettet den Zoo".