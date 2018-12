Sinsheim. (tk) Nach einer vorbeugenden zeitweisen Schließung der alla hopp!-Anlage in Unter-Abtsteinach im hessischen Odenwald, sehen sich die Kritiker der Anlage in Sinsheim in ihrer Forderung nach mehr Lärmschutz bestärkt. So schilderte es am Sonntag Ute Roggatz, eine von zwei Anwohnern, die zur Zeit vor dem Karlsruher Verwaltungsgericht gegen die Begegnungs- und Bewegungsstätte im Postgarten vorgehen.

Allerdings räumte die Nachbarin auch ein, dass sich ihr die Situation rund um die Anlage in dem Odenwald-Ort "viel schlimmer als bei uns" darstelle. Dort wurden die Lage mitten in einem ruhigen Wohngebiet, wildes Parken aber auch ein hoher Geräuschpegel moniert. Zwar wurde eine Klage vom Verwaltungsgericht Darmstadt abgelehnt; Gemeinde und Anwohner einigten sich jedoch auf einen Vergleich und Ruhezeiten zwischen 22 bis 8 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 15 Uhr.

Lärmmessungen - ebenfalls Teil des Vergleichs - brachten allerdings ein für Freunde der Anlage ernüchterndes Ergebnis: Die in der Ortsmitte vorgeschriebenen Grenzwerte von 55 Dezibel außerhalb und 50 Dezibel innerhalb der Ruhezeiten wurden nicht eingehalten. Von 21. Dezember bis 1. Januar wurde das Areal komplett gesperrt; ab Januar ist sonntags und an Feiertagen Ruhepause. In Sinsheim fordern Anlagengegner "eine Schallschutzwand" sowie "die Versetzung einer Rutsche", so Ute Roggatz.

Im Rathaus hält man sich über die Entwicklung im Odenwald bedeckt. Wie es aus Rathauskreisen heißt, seien beide Fälle "nicht mit einander vergleichbar"; auch der Umgebungslärm der Sinsheimer Hauptstraße müsse bei der Beurteilung der Lage bedacht werden.