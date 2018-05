Von Tim Kegel

Sinsheim-Adersbach. Was ist denn das? Als Jagdpächter Gerhard Fischer am Sonntagmorgen seine übliche Runde durchs Revier drehte, traute er seinen Augen kaum: "Ein Dach. Ein ganzes Dach. Aus Eternit." Unbekannte haben es am Waldweg entsorgt. Graubraune poröse Platten und Bruchstücke. Über viele Quadratmeter liegen sie in der Schlucht verstreut.

Immer wieder wurden in jüngster Zeit Funde von Faserbeton und Bauschutt im Kraichgau gemeldet. Doch was in der Zeit zwischen Freitag, 10 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, an der Kreisstraße 4284 zwischen Hasselbach und Neckarbischofsheim abgekippt wurde, ist von einer neuen Dimension.: "Das sind mindestens zwei Tonnen Material", schätzen Gerhard Fischer und sein Jagdfreund und Schwiegersohn Volker Leucht. Unzweifelhaft: Wer hier zugange war und den Abrissschutt illegal entsorgt hat, muss ein größeres Fahrzeug benutzt haben, etwa einen Transporter mit Pritsche oder einen Kastenwagen. Und, so vermuten die Jäger, "allein ist das viel Arbeit"; möglicherweise war ein Greifarm am Fahrzeug montiert oder gab es Helfer. Viele der rund 50 gewellten, sperrigen und spröden Platten liegen feinsäuberlich in Paketen gestapelt.

Die einzelnen Elemente messen etwa zwei auf einen Meter und dürften, so die Einschätzung der beiden Jäger, "von einer Scheune oder einem Anbau" stammen, jedenfalls einem größeren Gebäude: Denn neben den für Satteldächer gebräuchlichen Bahnen wurden Firstplatten und solche zur seitlichen Abdichtung entsorgt. Ein solches Gebäude - die Platten haben eine durchaus auffällige rostbraune, teilweise grünliche Oberflächenfärbung mit Patina - "müsste dort, wo es gestanden hat, auffallen, wenn es jetzt nicht mehr da ist", meint Volker Leucht.

Denselben Ansatz verfolgt nun auch die Polizei Sinsheim, die noch am Sonntag vor Ort war und den Fall an die Fachabteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Mannheim weitervermittelt hat. Gesucht werden Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Fahrzeuge im Gewann "Hardt" gesehen haben. Möglicherweise gibt es auch Hinweise zu Abbrucharbeiten mit entsprechendem Abfall. Jäger Gerhard Fischer glaubt, den Zeitraum weiter eingrenzen zu können: "Am Samstagmorgen war ich noch hier", erinnert er sich, "da lag das Zeug noch nicht dort." Die Polizei hält auch den vergangenen Freitag als Tattag für möglich.

Ohnehin ist das entlegene "Hardt"-Gebiet wegen seiner Lage im tiefen Wald einerseits, wegen seiner Erschließung durch zwei schnelle Kreisstraßen andererseits, offenbar ein beliebtes Gebiet für zwielichtige Aktivitäten. Nicht weit vom "Hardt" entfernt verläuft die Grenze zum Heilbronner Landkreis, Städte und Polizei wirken weit weg. Zudem gibt es hier einen Umschlagplatz des Kreis-Straßenbauamts, an dem oft Bau- und Transportmaschinen stehen und Ladeaktivitäten stattfinden.

Entsprechend liest sich die Liste obskurer Fundstücke, die Gerhard Fischer und Volker Leucht innerhalb der vergangenen sechs Monate hier gefunden haben: "Mit Autoreifen, Lampen und Schränken fang’ ich gar nicht an", sagt Fischer, "die räum’ ich in Gottes Namen weg." Doch da waren binnen kurzer Zeit zwei ausgeräumte Tresore, die eingangs des "Hardt" herum lagen: In einem davon fand sich Kleinkalibermunition, er stammte, wie sich später heraus stellte, von einem Kraichgauer Sportschützen, bei dem eingebrochen worden war. Ein weiterer Tresor enthielt Bank- und Testamentspapiere. Der Stahlschrank, auch er wurde von der Kriminalpolizei untersucht, stammte ebenfalls aus einem Einbruch. Bis hin "zu vollen Getränkekisten" gingen die seltsamen Funde im "Hardt", schildert Gerhard Fischer.

"Seit drei Jahren hat es stark zugenommen", findet Volker Leucht und bestätigt damit Erfahrungen, wie sie kürzlich auch Sinsheimer Revierförster der RNZ schilderten. Für die jüngste Tat hat Leucht "Haustür-Handwerker" im Verdacht, die in den letzten Jahren verstärkt in Kraichgaudörfern und "auch in Adersbach" ihre Runden gedreht hätten. Zumal bei der Aufnahme der jüngsten Tat "zwei Metallschachteln rumänischer Herkunft" sicher gestellt worden seien, erinnert sich Volker Leucht. Die asbesthaltigen und daher gesundheitsschädlichen Platten im "Hardt" wurden mit nun rot-weißem Polizeiband versehen, "damit sie nicht dutzendmal gemeldet werden."

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Sinsheim unter Telefon 07261 / 6900 entgegen.