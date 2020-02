Sinsheim-Adersbach. (gab) Das schnelle Internet hat nach längerer Planungs- und Ausbauphase das erste von drei Bergdörfern erreicht: In Adersbach wurde jetzt das neue Breitbandnetz offiziell in Betrieb genommen. Ortsvorsteher Alexander Hotz, die Ortschaftsräte und Vertreter der Stadt Sinsheim waren genauso zur Mehrzweckhalle des Sinsheimer Bergdorfs gekommen wie Vertreter des Zweckverbands "Fibernet Rhein-Neckar" und des Betreibers "NetCom BW".

Ein großer Auflauf also, obwohl es kaum etwas zu sehen gab. Um genau zu sein, lediglich einen Verteilerkasten, der neu aufgestellt worden war, sowie ein Antennenmast. Was optisch eher unscheinbar daherkommt, hat es aber technisch in sich: Die FTTB-Technik bringt den Glasfaseranschluss direkt in die Gebäude, was zu weitaus schnelleren Internet-Geschwindigkeiten führt. Die Neuerung betrifft derzeit rund 180 Haushalte in Adersbach, die nun mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit pro Sekunde surfen oder fernsehen können. "Damit vollzieht die Fibernet Rhein-Neckar den nächsten Schritt auf dem Weg hin zu einer flächendeckenden Breitbandversorgung im Rhein-Neckar-Kreis", erklärte Peter Mülbaier, Geschäftsführer des Zweckverbands.

Einer der schnellsten Orte

Anschluss-Anbieter "NetCom BW" aus Ellwangen gehört zur Energie Baden-Württemberg (EnBW) und bietet Dienste wie Internet, IP-basierte Telefonie oder IP-basiertes Fernsehen an. Ortsvorsteher Hotz konnte sich bei der Einweihung über die auf Anhieb 70-prozentige Anschlussquote der Bevölkerung – "an das besondere Geschenk für Adersbach" – freuen. Er erinnerte sich: "Die Ortschaftsräte und ich sind aber auch immer wieder von Haus zu Haus gegangen, um Überzeugungsarbeit zu leisten, und am Schluss haben auch die über 80-Jährigen gern mitgemacht", verriet er. Nicht ohne Stolz betonte er, dass Adersbach jetzt "das erste Dorf im Rhein-Neckar-Kreis" sei, das die Technologie flächendeckend nutze. Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albecht unterstrich, es sei ungemein wichtig, dass Ortsvorsteher und Ortschaftsräte derartige Unternehmungen unterstützten und Mitbürger vom Mitmachen überzeugten, "denn wir brauchen ja die Leute".

Beim neuen Breitbandnetz handele es sich um ein "Modellprojekt für den ganzen Rhein-Neckar-Kreis", um "nachhaltige Werte für die Bevölkerung, die auch der Bevölkerung gehören". Mit dem Antennenmast verfüge Adersbach nun über "einen direkten Anschluss ins Weltall", fügte Albrecht augenzwinkernd an. Mülbaier betonte, dass Adersbach nun "einer der schnellsten Orte im Rhein-Neckar-Kreis" sei. Dass das Ende der Fahnenstange in Sachen Breitbandversorgung für Sinsheim noch nicht erreicht sei, versprach der OB: "Bald folgen Ehrstädt und Hasselbach." Mülbaier informierte anschließend, dass 2020 im Rhein-Neckar-Gebiet weitere 14 Gewerbegebiete angeschlossen würden, 2021 nochmals elf. Auch Schulen würden vermehrt folgen, sukzessive auch in Sinsheim.