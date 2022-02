Sinsheim-Adersbach. (abc) Eine Hiobsbotschaft hat Stadträtin Anja Wirtherle dem Ortschaftsrat in der jüngsten Sitzung in der Mehrzweckhalle überbracht. "Der Neubau der Verwaltungsstelle ist nicht drin im Haushalt", teilte Wirtherle im Rahmen der Berichte aus dem Gemeinderat und den Ausschüssen mit. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass der geplante Neubau hier bei der Mehrzweckhalle auf absehbare Zeit nicht kommt", sagte auch Ortsvorsteher Alexander Hotz und begründete dies mit Sinsheims prekärer Haushaltslage.

Dies ändere allerdings nichts an vielen nötigen Renovierungsarbeiten in der bisherigen Verwaltungsstelle, die den nun zurückgestellten Neubau neben der Mehrzweckhalle überhaupt erst sinnvoll erscheinen ließen. Hotz hofft, dass sich die zahlreichen Probleme am aktuellen Standort in der nächsten Sitzung des Ortschaftsrates klären lassen.

Weiterhin sollen die Richtlinien zur Bauplatzvergabe so modifiziert werden, dass neben dem Höchstgebot-Verfahren auch ein Punktesystem möglich sein könnte. "Der Kollege Wintterle wird jetzt das Gespräch suchen, da man in Ehrstädt etwas weiter ist mit dem Baugebiet", erklärte Hotz. "Wir sollten uns aber trotzdem darum kümmern, was jetzt mit dem Grundstück passiert, das für die neue Verwaltungsstelle gedacht war. Vielleicht können wir ja ein Förderprogramm in Anspruch nehmen", sagte Wirtherle.

Die Stadträtin berichtete außerdem, dass im Zuge eines geplanten Radweges durch Adersbach eine Amphibienleiteinrichtung gebaut werden soll. "Bis im Sommer wird das alles hoffentlich entschieden, aber die Chancen stehen gar nicht schlecht. Das wäre für unseren Ort eine tolle Sache", warb Wirtherle für das Projekt.

In der aktuellen Viertelstunde für Einwohner war Hotz gefragt worden, wann der Verkehrsspiegel an der Kreuzung Mittelstraße/Kirchhofweg wieder montiert werden wird. "Seit zwölf Wochen passiert nichts", monierte eine Bürgerin. Im Rathaus hatte man ihr immer wieder mitgeteilt, dass der Auftrag "in Bearbeitung" sei. "Der Spiegel wurde entfernt, weil dort eine Baustelle ist. Es ist aber eine große Baustelle, das heißt, das dauert eine Weile. Der Spiegel wird dann aber wieder montiert", sicherte der Ortsvorsteher zu.

An Ortschaftsrat Thomas Schneider war herangetragen worden, dass einige Bäume in der Hohen Straße zurückgeschnitten werden müssen. "Die städtischen Bäume werden jetzt in den Wintermonaten geschnitten. Adersbach ist dieses Jahr am Ende des Zyklus", erläuterte Sachbearbeiterin Ilka Hack. Franziska Schöner schlug vor, auch die privaten Eigentümer dort stehender Bäume im Stadtanzeiger zum Rückschnitt aufzufordern.

Andrea Frey bat darum, dass der Ordnungsdienst die Parksituation in der Mittelstraße weiterhin kontrolliert. "Das hat sich deutlich verbessert", entgegnete der Ortsvorsteher, ehe Hack ergänzte, dass der Gehweg dort sehr schmal ist. "Manche Fahrzeughalter parken auf ihrem Privatgrundstück, was für die Fußgänger aber kaum ersichtlich ist", erklärte sie. Aus dem Publikum wurde vorgeschlagen bei der nächsten Zusammenkunft zwecks besserer Verständlichkeit eine Mikrofonanlage zu benutzen. Dies soll umgesetzt werden.