Sinsheim-Adersbach/Mühlen/Bankana. (cbe/zg) Sie wollen Obstbäume neben Schulen und auf öffentlichen Plätzen pflanzen, damit die Menschen dort etwas Zusätzliches zum Essen haben. Und sie möchten Solaranlagen für Schulen und Krankenstationen installieren, die Bildung verbessern. Und auch im Bereich Sport und Soziales sollen die Menschen dort profitieren. Konkret geht es um ein Projekt in Bankana. Die Stadt mit rund 50.000 Einwohnern liegt in der Demokratischen Republik Kongo, zweieinhalb Stunden von der Hauptstadt Kinshasa entfernt. Initiatorin ist die Badminton-Nationalspielerin Miranda Wilson. Und involviert ist neben "Sports for Future" auch der Adersbacher Kai Zimmermann mit seiner "Zenaga Foundation".

Das Projekt soll Klimaschutz, Bildung, Sport und Soziales unter einen Hut bringen. Daneben sei es darum gegangen, dass "wir damit der Verantwortung unseres Sports gerecht werden und zeigen, dass unser Sport auch außerhalb des Spielfeldes etwas bewegen kann", erklärt Wilson. Es seien deshalb viele Nationalspieler mit an Bord, "die mit uns ein Zeichen setzen wollen und als Vorbild voran gehen".

Zum Start des langfristig angelegten Projekts haben sich große Teile der Deutschen Badminton-Nationalmannschaft zusammengeschlossen und durch Kompensation der Emissionen ihrer Turnierreisen ein Startbudget gesammelt, womit vor Ort die ersten Obstbäume gepflanzt und ein "Solar-Bildungsrucksack" beschafft werden können. Mit Hilfe des Rucksacks kann beispielsweise ein Computer in einer Schule betrieben werden, auch wenn das Gebäude nicht ans Stromnetz angeschlossen ist.

Hintergrund der Verbindung ist folgender: Sportler sollen für diese Projekte Werbung machen und als Vorbild voran gehen, um andere mitzunehmen. In Zukunft richtet sich das Projekt an alle Badminton-Spieler, Trainer, Vereine und Unterstützer in ganz Deutschland. Und Zimmermann bringt seine Erfahrung bei Projekten dieser Art ein.

Doch warum gerade Bankana? "In der Demokratischen Republik Kongo sind die Menschen bitterarm", berichtet Zimmermann. Und die Infrastruktur sei im Vergleich zu einigen anderen Ländern in Afrika deutlich schlechter. Doch die klimatischen Verhältnisse seien so, dass Bäume gut und schnell wachsen. Vor diesem Hintergrund sei es aus mehreren Gründen sinnvoll, sich gerade dort zu engagieren. Da die Stadt relativ groß ist, gebe es dort viel Potenzial, aber auch viele mögliche Aufgaben. Das Projekt ende deshalb nicht an einem bestimmten Datum, erklärt Mitinitiator Kai Schäfer, ebenfalls Badminton-Nationalspieler.

Mit einem Einsatz ab zehn Euro lasse sich bereits ein Baum pflanzen, sagt Zimmermann. Wer spenden möchte, kann Geld an folgendes Konto überweisen: Volksbank Lohne-Mühlen eG, Sports For Future, IBAN DE94.280.625.60 000.711.2900, Verwendungszweck: "BadmintONEarth"