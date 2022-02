Sinsheim. (cbe) "Wir sind sehr glücklich, dass wir unser Lebenswerk wieder öffnen dürfen", sagt "Kinki"-Betreiber Tommy Schleh am Mittwochvormittag. Am Abend zuvor hat er erfahren, dass die Disco in der Neulandstraße ab Freitag, 4. März, wieder geöffnet werden darf. Und seitdem klingelt sein Telefon ohne Unterlass.

"Wir haben von Dienstag auf Mittwoch 400 Nachrichten bekommen, per Telefon, E-Mail, auf Facebook oder Instagram", erzählt Schleh. Alle seien sehr begeistert und freuten sich, endlich wieder tanzen zu dürfen. Doch es gebe auch viele Fragen, vor allem zu dem, was erlaubt ist. Für Discobesucher gilt die 2G-plus-Regel, erklärt Schleh. Sie müssen also geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorzeigen. Auf der Tanzfläche gelte keine Maskenpflicht, sonst aber schon, beispielsweise im Eingangsbereich, in den Gängen und auf der Toilette. Eine Besucherobergrenze gebe es nicht, demnach könnten etwa 2000 Besucher dort gemeinsam feiern.

Bis es so weit ist, haben Schleh und sein Partner Mark Reininger alle Hände voll zu tun. "Wir fahren jetzt alles hoch, von null auf 100", berichtet Schleh. Das Wichtigste sei jetzt, Personal einzuteilen. Rund 120 Personen arbeiten in der Disco. Weil sie von den vergangenen 24 Monaten 19 Monate geschlossen war, haben sich zwischenzeitlich manche Mitarbeiter eine neue Stelle gesucht. "Doch es sieht aktuell gut aus", erzählt Schleh. Ein Großteil sei geblieben, einige Neue seien an Bord. Was außerdem noch hinzukommt: Ware muss bestellt, alles muss getestet werden. Jede Dichtung werde überprüft, eine Fachfirma reinige die Eis- und Spülmaschinen, bevor es im "Kinki" wieder rund geht.

14 Mitarbeiter sind künftig für den Bereich Sicherheit zuständig, erzählt Schleh, vor Corona seien es halb so viele gewesen. Denn jetzt müsse im Eingangsbereich kontrolliert werden, ob sich die Besucher an die 2G-plus-Regel halten, und ob sie auf dem Weg zur Toilette die Maske tragen. Die Kosten für die zusätzlichen Mitarbeiter sowie die gestiegenen Preise bei Getränken und dem Strom sorgten für "extreme Mehrkosten", berichtet Schleh. Doch er wolle nicht jammern, er sei dankbar, dass er und sein Team wieder arbeiten dürfen. Denn die vergangene Zeit sei schwierig gewesen: "Es ist hart, wenn du jeden Tag ins Bett gehst und nicht weißt, wie es weiter geht." Dabei gehe es ihm ums Herzblut, vor allem aber um seine Mitarbeiter: "Viele sind auf diesen Nebenjob angewiesen", sagt Schleh.

Nachdem das "Kinki" für viele Monate geschlossen war, hatte die Disco im Oktober und November für wenige Wochen ihre Pforten geöffnet, kurz darauf war sie erneut zu. Dass es in Kürze wieder so kommt, glaubt Schleh nicht. Für die Zukunft hofft der "Kinki"-Betreiber, dass die verbliebenen Vorgaben, also die 2G-plus-Regel sowie die Maskenpflicht abseits der Tanzfläche, auch wegfallen. "Das muss jetzt alles aufgehoben werden", findet er und schätzt, dass es in drei Wochen so weit sein wird.