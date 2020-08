Von Christian Beck

Sinsheim. "Wir haben aktuell keine Reserven", sagte Carmen Eckert-Leutz, Leiterin des Amts für Bildung, Familie und Soziales. Von einer "äußerst angespannten Situation" sprach Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Und Freie Wähler-Sprecher Harald Gmelin fasste das Thema zusammen mit den Worten: "Ich habe das Gefühl, wir brauchen einen neuen Kindergarten." Diese Sätze fielen in der Ausschusssitzung für Bildung, Kultur, Sport und Soziales im Rahmen der Kindergarten-Bedarfsplanung. Denn dort wurde deutlich: Einige Kinder können nicht in die Kita oder den Kindergarten, weil es zu wenige Plätze gibt. Um die Situation für Kinder und deren Eltern zu verbessern, gibt es verschiedene Ansätze. Bis diese umgesetzt sind, braucht es jedoch Zeit.

> Die Ausgangslage: 34 Kinder stehen auf einer Art "verschärfter Warteliste": Hier brauchen die Eltern zwingend einen Betreuungsplatz, beispielsweise, weil sie sonst nicht arbeiten können. Bei einigen weiteren Mädchen und Jungen ist die Situation nicht ganz so dringend. Doch insgesamt suchen momentan die Eltern von 93 Kindern einen Betreuungsplatz.

Wie viele Betreuungsplätze es gibt, ist eine Frage der Zählweise. 19 Kindergärten in der Kernstadt und allen zwölf Stadtteilen bieten laut Bedarfsplan 1221 Betreuungsplätze für Kinder über drei Jahren. Tatsächlich ist diese Zahl aber etwas geringer. Denn in altersgemischten Gruppen werden jüngere Kinder in der Statistik doppelt gezählt – unter anderem, weil sie einen größeren Betreuungsbedarf haben. Doch gerade im Alter von einem bis drei Jahren fehlen Plätze.

> Die Herausforderungen: Fast alle Mädchen und Jungen gehen in den Kindergarten. Bei den Kindern von einem bis drei Jahren ist es laut Eckert-Leutz nur rund ein Fünftel, die eine Kita besuchen – Tendenz steigend. Wie viele Eltern hier einen Platz brauchen, lässt sich aber im Vorfeld kaum einschätzen. Dies mache die Planung schwierig. Mit Beginn des kommenden Schuljahres wird außerdem der Stichtag der Einschulung vom 30. September auf den 31. August verschoben. In den zwei weiteren Schuljahren gilt dann der 31. Juli beziehungsweise der 30. Juni. In den kommenden drei Jahren werden deshalb manche Kinder ein Jahr länger als zunächst vorgesehen im Kindergarten bleiben, die Zahl der notwendigen Betreuungsplätze wird zusätzlich ansteigen. In Jahrgängen, die ohnehin als geburtenstark gelten, und einem Fachkräftemangel, der laut Eckert-Leutz längst auch für Erzieherinnen gelte, sind das zusätzliche Hypotheken. Zudem wächst Sinsheim, auch Familien mit Kindern ziehen hierher. Und die Stadt ist eigentlich in der Pflicht, dem Nachwuchs einen Platz anzubieten: Seit dem 1. August 2013 gibt es für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch. Diesen habe aber noch niemand eingeklagt.

> Wo ist es besonders dringend? Bedarf für Betreuungsplätze besteht offenbar überall – mit Ausnahme von Waldangelloch, berichtet Eckert-Leutz. Besonders groß sei die Not aber in der Kernstadt sowie in Rohrbach.

> Lösungsansätze: Wo dies möglich ist, sollen Kindergärten vergrößert werden. Jener in Dühren soll an anderer Stelle neu gebaut werden und Platz für fünf statt bisher drei Gruppen bieten, worüber berichtet wurde. Der städtische Kindergarten "Regenbogen" in Hilsbach soll erweitert werden. Und im katholischen Kindergarten St. Michael in der Kernstadt soll geprüft werden, ob weitere Betreuungsplätze geschaffen werden können. Gerade im Bau befindet sich der Kindergarten-Süd. Rund 100 Kinder sollen dort ab Herbst 2021 betreut werden.

Potenzial sieht Eckert-Leutz auch bei Tagesmüttern. In Sinsheim sind die Zahlen seit Jahren rückläufig, lediglich 19 Tagesplätze werden momentan im gesamten Stadtgebiet angeboten. Wer als Tagesmutter arbeiten möchte, braucht eine Qualifizierung. Der dafür nötige Kurs umfasst bislang 160 Stunden, ab kommendem Jahr 300. Diese Kurse wurden bislang nicht in Sinsheim angeboten, dies soll sich ändern. Zudem sollen weitere Möglichkeiten geprüft werden, darunter Waldkindergärten oder die Zusammenarbeit mit freien Trägern.

> Fazit: "Die Kinderbetreuung ist und bleibt die Aufgabe für die nächsten Jahre", erklärte Eckert-Leutz. Dass Kinder unter drei Jahren betreut werden, "wird selbstverständlich werden", prognostiziert sie. Bis weitere Betreuungsplätze geschaffen werden, wird es aber noch einige Zeit dauern. Und es wird die Stadt viel Geld kosten. Bei begrenzten Ressourcen, finanziell wie personell: Mehr als zwei Kindergärten gleichzeitig zu planen und zu bauen, sei nicht möglich, betonte Albrecht.

Die Gemeinderäte waren sich einig, dass die Kinder Priorität genießen. Alexander Hertel (Aktiv für Sinsheim) vermutete jedoch, dass andere Projekte wie die Sanierung der Realschule deshalb hintenanstehen müssen. Friedhelm Zoller (CDU) warnte davor, die Kindergärten zu groß zu machen, dies sei nicht im Sinne der Mädchen und Jungen. Alex Riederer (Grüne) regte an, in den nächsten Monaten eine Standort-Diskussion zu führen.