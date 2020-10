Sinsheim. (pol/mare) Ein notorischer Obstdieb hat am Dienstag zwei Polizisten angegriffen und verletzt. Das teilen die Beamten mit.

Der Fall hat eine Vorgeschichte: Ein Mann betritt seit Jahren nämlich unerlaubt einen Obsthof in Sinsheim und stiehlt immer wieder kleine Mengen Obst. Am Dienstag nun rief der Obstbauer die Polizei - und die Lage eskalierte. Denn er erwischte den 68-jährigen Mann gegen 11.15 Uhr abermals dabei, wie er gerade mehrere Kilogramm Nüsse einsammeln wollte.

Zunächst stellte der Obstbauer den Dieb zur Rede. Der wollte daraufhin flüchten und verhielt sich zudem äußerst aggressiv. Also rief der Bauer die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, wollte der 68-Jährige weder seine Personalien angeben noch seinen Ausweis vorzeigen. Er wurde stattdessen immer aggressiver.

Und so griff er dann unvermittelt die Polizisten an, sprang auf sie zu. Ein Beamter wehrte den Angriff ab und zwang den 68-Jährigen zu Boden. Seine Kollegin wurde dabei aber umgestoßen und erlitt eine Prellung am Kopf. Der Polizist selbst wurde an der Hand verletzt, der 68-Jährige zog sich Schürfwunden zu.

Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und wegen Diebstahls ermittelt.