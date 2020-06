Sinsheim. (tk) Es wurde viel Meinung geäußert, öffentlich demonstriert und Sorgen geteilt, diskutiert, "quergedacht" – und auch gestritten: Zu einer weiteren Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen in der Allee hatte am Freitagnachmittag eine Gruppe aufgerufen, die sich "Querdenken 7261" nennt. Die rund 30 Teilnehmer um Nicole Jäger aus Reichartshausen und Yvonne Lemke aus Eppingen-Elsenz gaben auf Flugblättern an, auf "die ersten 20 Artikel" der Verfassung" zu bestehen, und forderten die Aufhebung der Einschränkungen durch die Corona-Verordnung.

Vieles glaubt man in Gefahr: Menschen- und persönliche Freiheitsrechte, Glaubens-, Gewissens-, Kunst- und Meinungsfreiheit, "die Unverletzlichkeit der Wohnung" und "die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder". Eine Forderung hieß demnach: "Neuwahlen im Oktober 2020", die Regierungs-Politik sei zu weiten Teilen "illegal", Parteiprogramme müssten der Lage angepasst werden. Der Lockdown sei aufgrund "eines Fehlalarms" entstanden und würde inzwischen von manchem Virologen ähnlich kritisch hinterfragt wie eine Maskenpflicht, berief man sich auf Äußerungen des Bonner Professors Hendrik Streek. Die Lage der Nation werde zu sehr von "Einzelmeinungen und Partikularinteressen" bestimmt. Man nehme "Corona ernst", hieß es, allerdings nehme man "auch eine Grippe ernst". Für den "Schutz von Risikogruppen" sprach man sich aus, viele der Corona-Toten, so glaubt man, seien jedoch Opfer falscher Medikationen, maroder Gesundheitssysteme oder statistisch unscharf belegt.

Das Bündnis, dessen einzelne Mitglieder T-Shirts mit Aufdruck "Bewaffnet Euch mit Wissen" oder "Corona = DDR 2.0" trugen und "Imagine" sowie den "Redemption Song" auf der Wandergitarre anstimmten, wolle "keine Meinung ausschließen", sagt Nicole Jäger. Das friedliche Stelldichein profitierte allerdings davon, dass dieses Mal eine zweite Kundgebung ultra-rechter Gruppierungen ausblieb und daher deutlich mehr Passanten – und weniger Polizeikräfte – am Ort des Geschehens versammelt waren. Einer von ihnen: Theo Pausch, Privatmann aus Sinsheim. Er will in einer Woche eine Gegen-Kundgebung organisieren und sagt: "Das war keine Ausgangssperre. Das war: Bitte bleibt mal zu Hause." Der 35-Jährige glaubt: "Wir leben im freiesten Land der Welt."