Von Anjoulih Pawelka

Sinsheim. Das Schicksal des 23-Jährigen, der auf dem Sinsheimer Stadtfest ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitt, bewegt. Seit der letzten Berichterstattung ist einiges passiert. Mittlerweile ist der junge Mann, der aus Somalia stammt, aus dem künstlichen Koma aufgewacht und sei außer Lebensgefahr. Fast zwei Wochen lang war unklar, ob er überlebt oder ob er bleibende Schäden davontragen wird. Nun wurde er in eine Spezialklinik verlegt.

Die Geschehnisse in der Stadtfest-Nacht und die dramatische Wendung, die sie nahmen, gingen vielen jüngeren Menschen in Sinsheim nahe: Bewar Sindi ist mit dem Opfer gut befreundet. Für ihn sei der Fall ein ganz besonderer. "Ich weiß, wie das Gefühl ist", sagt der 25-Jährige. Er selbst sei vor nicht einmal einem Jahr ebenfalls im Koma gelegen, acht Tage lang. Ab Tag fünf habe er mitbekommen, was die Menschen sprechen.

Bewar Sindi ist ein Freund des 23-Jährigen, der verletzt wurde. Foto: Anjoulih Pawelka

Als er das Opfer im Krankenhaus besuchte, sei das für ihn wie ein Dejà-vu gewesen. Immerhin das erste Mal, dass er selbst einen Menschen, der im Koma liegt, gesehen hat. Dann erzählt Sindi, wie er mit dem Opfer geredet habe, ihm sagte, dass all seine Freunde für ihn da seien und wie dann die Hände des jungen Mannes gezuckt hätten. "Dann wurde mir klar, was wir machen müssen", schildert Sindi. Er habe beschlossen, für das Opfer Almosen zu sammeln. Denn: "Das Wichtigste ist, dass man in so einem Fall nicht alleine gelassen wird." Dass Freunde und Familie da seien, erklärt er.

Wenn Bewar Sindi das erzählt, wird seine Stimme lauter, er klatscht in die Hände und ist voller Energie. Noch am gleichen Tag habe er angefangen, Geld zu sammeln. Er habe in Sinsheimer Geschäften nachgefragt, bei seiner Familie und bei Freunden des Opfers. Er wollte, "dass mehr Menschen teilnehmen" und für das Opfer beten. Insgesamt 1500 Euro habe er so zusammengetragen. Sein Vater, der zurzeit Urlaub in Sindis Herkunftsregion im kurdischen Teil des Iraks macht, habe für das Geld ein Kalb erworben und im Rahmen des islamischen Opferfests geschlachtet. Insgesamt 200 Kilogramm Fleisch seien es am Ende gewesen. Sindi zeigt das Foto eines Pick-Up-Transporters, auf dessen Ladefläche Fleischtüten liegen. Diese hätten sie dann in Zwei-Kilogramm-Portionen an Bedürftige verteilt, dem Brauch des Fests folgend. Fleisch sei dort teuer. Dabei hätten sie das Bild des 23-Jährigen aus Sinsheim gezeigt und die Menschen gebeten, dass sie für den jungen Mann beten. Bis 1 Uhr habe die Verteilaktion gedauert. Noch am gleichen Tag habe Bewar Sindi dann einen Anruf eines Freundes bekommen, der ihm mitgeteilt habe, dass das Opfer aus dem künstlichen Koma erwacht sei. "Ich konnte das nicht glauben", sagt Bewar Sindi sichtlich bewegt.

Auch die Polizei hat sich wegen des Artikels in dieser Zeitung gemeldet. In einer Mitteilung heißt es, dass man Vorwürfe, die die Ersthelferin gegenüber der Polizei erhoben hatte, so nicht stehenlassen könne.

Die Frau hatte geschildert, dass Polizisten vor Ort keinerlei Daten aufgenommen hätten, weder vom mutmaßlichen Täter noch von ihr. Außerdem sei nach Angaben der Frau kein Atemalkoholtest gemacht worden, auch wenn die Gruppe um den mutmaßlichen Täter auf die Zeugin alkoholisiert gewirkt habe. Die Beamten, sagt der Polizeisprecher, hätten "objektiv alle Daten erhoben, die zur Klärung des Sachverhalts geboten waren". Man habe vor Ort Personalien mehrerer Zeugen notiert. Auch seien die Identitäten "sowohl der Ersthelferin als auch des Tatverdächtigen" den Beamten bereits bekannt gewesen. Eine Alkoholüberprüfung des Tatverdächtigen sei "vor Ort durchgeführt" worden. Die Beamten seien zunächst von einer Körperverletzung ausgegangen. Erst im Lauf der darauf folgenden Woche seien die Beamten des Reviers Sinsheim darüber informiert worden, dass das Opfer schwere Kopfverletzungen erlitten habe. Der junge Mann habe, wie sowohl die Polizei als auch die Ersthelferin schildern, am Ort des Geschehens in der Bahnhofstraße - in der Nähe des Eiscafés "Roma" - nicht geblutet.

Der Täter sitzt in Untersuchungshaft. Details des laufenden Ermittlungsverfahrens könne man "bei allem Verständnis für das Informationsbedürfnis der Bevölkerung" keine preisgeben, etwa zu Inhalten der Ermittlungen, zu objektiven Beweismitteln oder Ergebnissen von Alkoholtests und Zeugenbefragungen. Mittlerweile habe die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Ermittlungen übernommen. Überprüft werde, ob es sich bei dem Fall um versuchten Totschlag handelt.